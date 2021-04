Facebook afsløret: Svigter totalt

Hvis man vil vinde politisk magt, kræver det også, at man har magten på de sociale medier.

Spørg blot vores makrelelskende danske statsminister, der dog ifølge afsløringerne fra en nu tidligere ansat hos Facebook er en ren engel sammenlignet med det, som udemokratiske politikere får lov til på det sociale netværk i en række andre lande.

Den nu fyrede ansatte, Sophie Zhang, har i et par år arbejdet i maskinrummet hos Facebook i den afdeling, der skal stoppe manipulation af brugerne. Men det gik hurtigt op for hende, at der var stor forskel på den interesse, som Facebook lagde og lægger i arbejdet.

For mens firmaet reagerer forholdsvist hurtigt, hvis netværket misbruges i vestlige lande som Danmark og USA, kan der gå op til et år eller mere, før der sker noget - hvis overhovedet - i nogle af verdens fattigste lande.

- Der sker masser af skade på Facebook, som man ikke reagerer på, fordi det ikke udgør en stor nok PR-risiko for Facebook, siger Sophie Zhang i dag til The Guardian.

- Og prisen betales ikke af Facebook. Den betales af verden som helhed.

Den korrupte honduranske præsident, Juan Orlando Hernández, har haft stor politisk glæde af, at Facebook har ladet ham manipulere vælgerne i det fattige mellemamerikanske land. Foto: Elmer Martinez/Ritzau Scanpix

Korrupt leder fik frit spil

Et af de værste eksempler kommer ifølge hende fra Honduras.

Her har landets præsident, Juan Orlando Hernández, angiveligt haft frit spil til i årevis at skaffe sig tusindvis af falske likes, ligesom han har kunne styre debatten på det sociale netværk i landet. Det er sket via hundredvis af Facebook-sider, der ligner private brugere, men i stort omfang er falske og styres af præsidentens bagmænd.

Hernández, der er berygtet som en af regionens mest korrupte politiske ledere, har ifølge Sophie Zhang groft udnyttet, at Facebook tillader politiske sider at gøre det samme, som privatpersoner kan. Nemlig at like, kommentere og dele indhold. Og at Facebooks chef, Mark Zuckerberg, vil gå langt for at lade toppolitikere gøre, hvad de vil - også når de lyver - har ikke hjulpet på sagen.

Selvom Zhang på et tidligt tidspunkt gjorde sine chefer hos Facebook opmærksomhed på manipulationen i det fattige mellemamerikanske land, skete der således ikke noget nævneværdigt før næsten et år senere. Og da var skaden sket.

Trods folkelig modstand i Honduras er det fortsat ikke lykkedes at få indført et levedygtigt demokrati i landet, der i årtier har været holdt i et jerngreb af skiftende, men altid stærkt korrupte ledere. Foto: Orlando Sierra/Ritzau Scanpix

Digital mobning

På samme måde har det regerende parti i den udemokratiske stat Aserbajdsjan digitalt mobbet og angrebet politiske modstandere og nyhedsmedier med millioner af falske kommentarer, som de politiske ledere selv har udformet, selvom det ifølge The Guardian ligner noget, der kommer fra individuelle konti.

Igen er det sket ved at udnytte de muligheder, som Facebook giver for, at politiske sider kan opføre sig som en personlig profil. Og igen uden at firmaets ledelse har gjort den samme ihærdige indsats for at få misbruget stoppet, som man har set i for eksempel Europa, lyder kritikken fra Sophie Zhang.

Således tog det op mod 14 måneder, før den falske og omfattende manipulation, som magthaverne i Aserbadjan har udført på Facebook, blev stoppet. Både her og i Honduras er der senere sket nyt misbrug, som fortsat ikke er stoppet, vurderer hun.

Hvis korruption havde et ansigt, så skulle det sådan ud. Præsident Ilham Aliyev fra Aserbajdsjan er nemlig i dag på toppen af listen over korrupte toppolitikere, hvilket ikke har fået Facebook til at gøre en stor indsats for at stoppe hans manipulation på det sociale medier, fortæller en tidligere ansat i dag. Foto: Sergei Karpukhin/Ritzau Scanpix

Fyret for dårlig indsats

I dag er Sophie Zhang ikke en del af Facebook længere.

Hun blev fyret sidste år for 'dårlig arbejdsindsats'. Selv forklarer hun til The Guardian, at hun er ofret for at forsøge at råbe ledelsen op i Facebook om de massive problemer, som det sociale netværk har i adskillige ikke-vestlige lande. Svaret fra Facebook er en kold skulder:

- Vi er fundamentalt uenige i fru Zhangs vurdering af vores prioriteringer og forsøg på at stoppe misbrug på vores platforme, siger talsmand Liz Bourgeois til The Guardian.

Firmaet afviser dog ikke, at Sophie Zhang faktuelt har oplevet det, hun nu fortæller om sin tid hos Facebook.

