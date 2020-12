Facebook i panik: Angriber Apple

Det er en af de første sider i spinbogen, som Facebook i disse dage har slået op på.

For hvad gør man, når ens fede milliardforretning er ved at blive smadret af, at netbrugerne får lov til selv at bestemme over deres digitale privatliv?

Man kan naturligvis ikke fortælle, at man er ked af at miste milliarder i overskud til sig selv på at udnytte brugernes private data til sidste blodsdråbe.

Men hvad med at fortælle at det går ud over mindre firmaer, som er annoncekunder hos Facebook, hvis det bliver sværere at sprede målrettede reklamer? Og at du som netbruger kommer til at betale for det?

Skærmdump af annoncen

Truer brugerne med regning

Netop den model har det sociale netværk valgt, efter Apple for alvor er gået i gang med at stramme datagrebet om både Facebook og lignende datapirater som Google og Amazon.

Facebook har således indrykket helsidesannoncer i en række amerikanske medier under overskriften 'Apple mod det gratis internet'. De har også lavet en side, hvor de fortæller om den ædle mission, de nu har sat i gang for at redde nettet.

Teksten fortsætter med en klar trussel til brugerne om, at hvis Apple får held med at give dem flere rettigheder, så er det slut med gratis tjenester som Facebook. Og for at sætte trumf på forklarer Facebook, at det vil smadre små forretninger, at Apple nu stiller klare krav til dataindsamling på fx iPhones, der skal give brugerne mulighed for at sige fra.

Skærmdump

Svaret fra Apple er da også - populært sagt - et 'watch me cry!'. Eller: Tør øjnene, Facebook.

Ifølge en officiel udtalelse til blandt andet The Verge understreger firma, at brugerne kommer før Facebooks ønsker om at få lov til at være datapirater.

'Vi mener, at det ganske enkelt handler om at forsvare vores brugere. De skal vide, hvordan deres data bliver samlet og delt på tværs af andre apps og platforme,' skriver firmaet.

'Og de skal have muligheden for at sige fra.'

Apple afviser også Facebooks påstande om, at man nu ødelægger firmaets annonceforretning.

'Facebook behøves ikke ændre sin måde at lave målrettede reklamer på.'

'Det her (system, red.) kræver blot, at de giver brugerne et frit valg.'

