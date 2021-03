Fældet af momsregning: Mobilselskab konkurs

Milliongæld fra moms tvinger Mytrendyphone ApS til at gå konkurs - men det får ikke konsekvenser for webshoppen eller kunderne, vurderer kurator

En af Danmarks bedst kendte sælgere af mobiludstyr, Mytrendyphone ApS, er gået konkurs.

Ifølge en meddelelse i Statstidende blev beslutningen onsdag truffet af Skifteretten i Hillerød. Begæringen om konkurs er indleveret til retten 15. marts.

Den københavnske advokat Bjørn Wittrup er nu udpeget som kurator og skal de kommende uger forsøge at redde trådene i konkursboet ud.

Han forklarer, at det er en stor momssag i Norge, der har tvunget Mytrendyphone ApS til en konkurs.

- Det er firmaets rådgivers vurdering, at det vil koste en halv million kroner at føre sagen videre. Derfor har man valgt at gå konkurs, siger Bjørn Wittrup til Ekstra Bladet.

Han understreger, at konkursen ikke får konsekvenser for hverken webshoppen eller kunderne, da det i dag er firmaet Mtp.dk ApS - som blev stiftet i 2016 - der driver denne del af forretningen.

Hjemmesiden var da fredag formiddag også fortsat i drift.

Måtte massefyre

Begge selskaber ejes af iværksætteren Silvan Popovic og har som nævnt de seneste år været i voldsomme problemer på grund af den store momssag i Norge, men også i Polen. Begge disse momssager er imidlertid 'parkeret' i det nu konkursramte selskab.

I momssagen mener myndighederne i de to lande, at Popovics firma, der altså nu er konkurs, samlet skylder over 20 millioner kroner i moms.

Google har angiveligt også gjort det sværere for koncernen at blive fundet på nettet, hvilket ligeledes presset økonomien og ført til fyringer af over halvdelen af de ansatte.

- Vi aner ikke, hvad vi skal gøre.

- Jeg skal have løst den her gåde, sagde Silvan Popovic i 2018 til Børsen om problemerne med Google.

Silvan Popovic står bag Mytrendyphone ApS, der nu er erklæret konkurs. Foto: Steen Wrem

Kæmpe momsregning

Mtp.dk ApS overlever altså, men havde i seneste regnskab en negativ egenkapital på 4,6 millioner kroner. Men selskabet og dets kunder skal ikke frygte, at det nu kommer til at hænge på momsregningen. Også selvom der ifølge regnskabet fra dette selskab er en solidarisk hæftelse for skat med andre selskaber i koncernen.

- Momssagen i Mytrendyphone ApS vurderer jeg at være noget helt andet, som de andre selskaber i koncernen ikke hæfter for, forklarer kurator Bjørn Wittrup til Ekstra Bladet.

Silvan Popovics selskaber er i øvrigt eget af hans britiske selskab, MTP Invest Limited, som gennem årene har trukket store millionudbytter ud af Danmark. Konstruktionen er lavet af skattemæssige årsager, har han tidligere fortalt. Det er også dette selskab, der ejer det danske domæne til mytrendyphone.dk.

Ekstra Bladet har fredag formiddag bedt Silvan Popovic om en kommentar til konkursen.

