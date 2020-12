Farvel kuffert - goddag mundbind

Hvis man vil tage pulsen på danskernes stormløb fra fysiske butikker mod de digitale webshops i år, er prisportalen PriceRunner et godt sted at begynde. For her har man i den grad mærket 'corona-effekten'.

Ikke nok med at der har været 49 procent flere søgninger. Det, vi søger efter, fortæller også historien om, hvor underligt et år det har været.

Således faldt behovet for en en ny kuffert af gode dårlige grunde markant. 60 procent færre søgninger blev det til i 2020, mens kategorien med mundbind stak helt af i den modsatte retning: 96.364 procent flere søgninger.

Men der er naturligvis også i forhold til et 2019, hvor mundbind var noget, de færreste havde brug for eller hørt om.

Ny rekord på MobilePay

Her er årets søgeord Der blev søgt på 'PlayStation 5' hele 25 procent flere gange i 2020 end det næstmest anvendte søgeord iPhone 11. Mundbind og håndsprit er samtidig årets højdespringere i søgningerne. 1 - PlayStation 5 2 - iPhone 11 3 - Mundbind 4 - Airpods 5 - Airpods Pro 6 - Håndsprit 7 - PS5 8 - Chromecast 9 - iPhone 11 Pro 10 - iPhone SE Kilde: PriceRunner

Vogt dig for piraterne

Film, elcykler, webkameraer, sexlegetøj og træningsudstyr blev der ligeledes søgt markant mere efter i år, viser analysen fra PriceRunner. Men jo mere et produkt bliver jagtet, jo større er risikoen for, at du intet finder eller risikerer at blive snydt.

Det var situationen med PlayStation 5. For selvom den populære spillekonsol, der blev frigivet i september, er det mest brugte søgeord i 2020, er muligheden for at købe den lig nul.

Altså medmindre man vil betale overprisen som udvalgte butikker og andre af nettets pirater forlanger, når efterspørgslen er større end udbuddet.

Og det er så heller ikke altid med garanti for, at du faktisk får noget, da svindlerne godt ved, hvornår der er muligt at få et endnu nemt offer i nettet.

