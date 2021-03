Fitness-ur dumpet for klimasmøl

Den anerkendte britiske avis The Guardian gør nu alvor af det løfte, som avisen kort før nytår gav sine læsere. Nemlig at hvis et techprodukt ikke lever op til stramme krav om bæredygtighed, så koster det på vurderingen, når avisen anmelder det.

Og det er netop, hvad der er sket i en frisk anmeldelse af en model fra det Google-ejede firma Fitbit. Her giver tech redaktør Samuel Gibbs blot to ud af fem mulige stjerner til Fitbit Sense.

Manglende vilje hos firmaet til at svare på spørgsmål om, hvor svært det er at få repareret en ødelagt skærm eller udskifte et nedslidt batteri trækker således voldsomt ned i anmeldelsen.



Selvom Fitbit har en politik for bæredygtighed, afviser firmaet ifølge The Guardian at svare på alle spørgsmål om emnet.

Avisen vil for eksempel gerne vide, om der er brugt genanvendte materialer i uret. Og ikke mindst om uret kan repareres, og hvad det koster, når garantien ikke længere dækker.

Heller ikke batteriets forventede levetid og mulighed for en udskiftning kan avisen få et svar på. Angiveligt findes der slet ingen batteri- eller skærmservice fra Fitbit, når uret ikke længere er under garanti, skriver Gibbs videre.

Hos iFixit, der er specialister i at reparere gadgets, får Fitbit Sense i øvrigt den middelmådige karakter fem ud af ti mulige.

