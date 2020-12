Fjerner millioner af videoer

En afslørende artikel i New York Times har fået store konsekvenser på pornosiden Pornhub.

I et forsøg på at imødegå kritik for at dele videoer med seksuelle overgreb og misbrug af mindreårige har Pornhub netop fjernet millioner af videoer, som brugerne af pornosiden har delt. Det bekræfter firmaet i et blogindlæg om sagen.

Ifølge onlinemediet Motherboard er det alle videoer, der ikke er delt af godkendte samarbejdspartnere, som nu forsvinder. Og de kommer først tilbage, hvis det lykkes at verificere indholdet, herunder ikke mindst alderen på deltagerne i 'lagengymnastikken'.

Ifølge Pornhub bliver det derfor fremover et krav, at dem, der lægger videoer på siden, er verificeret på samme måde, som man bliver det på for eksempel Facebook.

Pornhub har fået et alvorligt problem, efter blandt andet Mastercard har opsagt samarbejde med det canadiske firma bag. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

Droppet af kreditkortfirmaer

Allerede inden det drastiske skridt blev taget, havde flere vigtige samarbejdspartnere slået hånden af det canadiske firma, der står bag Pornhub.

Således har både Visa og Mastercard stoppet godkendelsen af betalinger, hvilket er lammende for de betalinger for abonnementer, som pornosiden lever af. Også kreditkortleverandøren Discover har opsagt sit samarbejde.

