Flagskib til halv pris

Det er nok en overdrivelse at kalde Huaweis nyeste in-ear-hovedtelefon, Freebuds 4i, for et flagskib.

Alligevel taler rubrikken til denne test 100 procent sandt, fordi modellen leverer faktisk mange af de samme kvaliteter og muligheder, som et ægte flagskib til mindst det dobbelte gør.

Det betyder blandt andet aktiv støjreduktion, der faktisk virker. Modellen har også en ganske fin lydkvalitet, selvom den ikke er prangende. Og en byggekvalitet og batteritid i den gode ende.

Ikke et lydmonster

Der er med andre ord ganske meget at blive glad for, hvis man køber Freebuds 4i. Det er nemlig modellen, man bør overveje, hvis det gør ondt i både sjæl og pengepung at smide mere end 1000 kroner for en in-ear-hovedtelefon. Og hvis man sagtens kan leve med, at det ikke er et lydmonster, man køber.

For selvfølgelig får du bedre lyd, hvis du køber topmodeller fra Sony, Bose og Apple. Men lydbilledet i Huaweis billigere alternativ er så godt, at flertallet ikke vil tænke over, at de mangler noget, når de først tager hovedtelefonen i brug.

Du kan ikke lade etuiet trådløst, men der er heldigvis rigeligt med strøm at bruge af, før du skal slutte det til en USB-C-lader. Pr-foto

God passiv støjreduktion

Freebuds 4i er således en fornøjelse at bruge i hverdagen til musik på farten eller podcasts til at komme igennem arbejdsdagen, når der er mulighed for det.

Den aktive støjreduktion kan holde de værste lyde fra kollegerne og trafikken ude. Men det sparer både på batteriet og giver den bedste lydkvalitet, hvis du slår funktionen fra, når du ikke har et særligt behov for den.

Modellen, der som billederne afslører ligner Apples AirPods Pro ganske godt, slutter nemlig fint til og leverer en ganske effektiv passiv støjreduktion. I hvert fald hvis du sørger for vælge de rigtige øredutter, hvilket også løfter brugeroplevelsen betydeligt på både denne og lignende modeller.

Det er nemt at se, hvor Huawei har fået inspirationen fra. Pr-foto

Det trækker ned

Det trækker i min bog ned, at det kræver fingerfærdighed at få hovedtelefonen ud af eller tilbage i etuiet. Det kunne være gjort nemmere, selvom de indbyggede magneter forsøger at hjælpe.

Kritikken gælder også touchfunktionerne på hovedtelefonen, som ikke altid reagerer på den måde, du håber på. Du kan heller ikke styre volumen med touch, hvilket er ærgerligt.

Og så er jeg ikke imponeret over Huaweis app, der kan være svær at finde, og under vores test var umulig at få til iPhone. Alene sammen med en Huawei-telefon fungerer hovedtelefonen og appen perfekt sammen.

Endelig skal dem, du taler med, ikke forvente lydkvalitet i verdensklasse, da hovedtelefonerne har en kedelig evne til at tage lidt for meget af støjen omkring sig med i samtalen. Det er et problem, mange hovedtelefoner - også langt dyrere modeller - kæmper med.

Samlet er der dog tale om mindre fejl, der ikke ødelægger det samlede billede af en hovedtelefon, der lykkes godt med at give dig et 'næsten flagskib' til en særdeles konkurrencedygtig pris.