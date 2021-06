Føj for en prislap

4799 kroner! Og så skal du betale yderligere 299 kroner, hvis du vil bruge dem med et lydkabel.

Og 599 kroner for at få et sæt nye ørepuder. Jo, vi er i sandhed landet i Apples lukkede og meget dyre have med AirPods Max.

Det er med andre ord noget helt specielt, du enten får for pengene eller selv ønsker for at kunne retfærdiggøre den pris. Og nej, AirPods Max er ikke topmodellen, som de audiofile vil falde i svime over.

Det er i stedet kombinationen af design, byggekvalitet og teknologi, som alene Apple kan gøre det, hvis produktet skal passe perfekt ind i ’Apple-land’. Og det gør AirPods Max.

Du kontrollerer nemt volumen på den forvoksede urkrone, man allerede kender fra Apple Watch. Den anden knap bruges til at skifte mellem de forskellige niveauer af støjreduktion. Pr-foto

Som at skære i smør

Over-ear-hovedtelefonen kom på markedet sidste efterår, men har været særdeles svær at få fingrene i. Derfor har reaktionen fra kolleger og venner, jeg har talt med under testen, også været, at de enten ikke kendte modellen.

Eller ikke var klar over, at den nu er ude på markedet i så store mængder, at du kan få den leveret i løbet af få dage.

Og hvad får du så for pengene? Først og fremmest en hovedtelefon, der lyder fantastisk.

Både musik, tv-lyd og stemmer er balanceret og leverer det helt rigtige mix af bas og diskant. Teknologisk er det samtidig som at skære i smør, når du skal koble dem til dine Apple-enheder.

Kender du allerede AirPods eller AirPods Pro, ved du godt, hvor nemt Apple har gjort det.

Nej, Apple - nej! Casen er dummere end tagpap og endnu værre at bruge. Jeg hader den! Pr-foto

Verdens dummeste case

Der er heller ikke sparet på byggematerialerne. Og selvom du på afstand ligner en idiot med den store og forholdsvis tunge hovedtelefon på hovedet, kan du glæde dig over, at brugeroplevelsen for dig er noget helt andet.

Som lyden er AirPods Max fysisk også afbalanceret. Efter kort tid mærker du dem ikke længere. Og bruger du den indbyggede støjreduktion, der er særdeles effektiv, hører du heller ikke råbene fra dem, der driller dig over dit dyre køb.

Udover prisen er der imidlertid et par ting, der trækker ned i vores test.

Den ekstremt grimme og ikke særligt funktionelle Smart Case er Apples dummeste nogensinde. Og endnu dummere, at der ikke er indbygget en powerknap.