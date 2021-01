Følger Apple: Fjerner laderen

Apple har gjort det igen!

Det kan virke som en skæv begyndelse på historien om, at Samsung netop har præsenteret årets nyheder i Galaxy S-serien. Men helt som da Apple fjernede hovedtelefonstikket - og resten af mobilproducenterne fulgte efter - har Samsung nu kopieret Apples seneste idé, som mange forbrugere med rette opfatter som træls:

Der er ingen mobillader i salgskassen, ligesom du skal kigge langt efter både en ledningshovedtelefon eller mulighed for at bruge et hukommelseskort i modellerne.

Og fravalget gælder, uanset om du køber S21, S21+ eller den dyreste S21 Ultra - alle 5G - hvor den dyreste udgave koster 10.999 kroner. Det er tæt på at være det samme, som at købe en bil uden dæk.

Afsløret før tid

Galaxy S21 er basismodellerne i serien og billigst. Pr-foto

Det koster de Her er priserne på alle nyhederne i Galaxy-serien: S21 5G (128 gigabyte lagerplads): 6599 kroner S21 5G (256 gigabyte lagerplads): 7099 kroner S21+ 5G (128 gigabyte lagerplads): 8199 kroner S21+ 5G (256 gigabyte lagerplads): 8599 kroner S21 Ultra 5G: (128 gigabyte lagerplads): 9799 kroner S21 Ultra 5G: (256 gigabyte lagerplads): 10.199 kroner S21 Ultra 5G: (512 gigabyte lagerplads): 10.999 kroner Buds Pro: 1699 kroner S Pen: 299 kroner 25W oplader: 189 kroner Vis mere Luk

Vil spare miljøet

Samsung forsvarer som Apple beslutningen med, at man vil tage hensyn til miljøet. Men også at prisniveauet på telefonerne har fået et nøk ned, som gerne skulle kompensere for en del af ekstraudgiften på 189 kroner for en original Samsung-lader.

Samtidig har markant flere Samsung-brugere allerede en brugbar USB-C-lader liggende, modsat Apple-kunderne der i langt højere grad får brug for at købe en nye lader.

S21 Ultra kan nu bruges sammen med en pen. Og nej, den følger som laderen heller ikke med i salgskassen, men skal købes som ekstraudstyr. Pr-foto

Nedsænket kameramodul

Det vigtigste for Samsung-fans er naturligvis, hvordan de nye telefoner ser ud. Og her er der som ved tidligere lanceringer af topmodeller tale om en blanding af velkendt design og funktioner blandet med ægte nyheder.

Når det gælder telefonens former, er de blevet mere afrundede. Samtidig er kameraerne, der tidligere stak markant ud fra bagsiden, mere nedsænket end før.

Byggematerialerne i S21 og S21+ er imidlertid ikke så eksklusive som tidligere, opløsningen på deres displays er ringere, og der er kun otte gigabyte RAM mod tidligere op til 12. Spørgsmålet er så, hvor meget man lægger mærke til det under dagligt brug?

Her er det første indtryk, som The Verge har fået af S21 og S21+. Video: YouTube

Afsløret før tid

Her er de nye Galaxy Buds Pro, som er en støjreduceret in-ear-hovedtelefon. Pr-foto

Dyreste model får en pen

Mens S21 og S21+ med deres 6,2 og 6,7 tommers display har en mere normal størrelse, er S21 Ultra som tidligere storebroderen.

Det betyder udover det højeste prisniveau også et 6,8 tommers display, det største batteri på 5000 mAh, største vægt på 229 gram og muligheden for at bruge en pen.

Det sidste er i den grad nyt, da pennen ellers tidligere var forbeholdt Samsungs Note-serie.

De tre modeller kan købes i Danmark fra fredag 29. januar.

Her er det så Galaxy S21+ modellerne. Pr-foto

Lewis George Hilsenteger fra Unbox Therapy giver her sin første dom over nyhederne. Video: YouTube