For meget på spil

ANMELDELSE: Spilproducenten Razer har bygget et webcam, som også ikke-spillere kan få glæde af - det er bare for dyrt til hverdagsbrug, mener Ekstra Bladets tech redaktør

Hvis du har hørt firmanavnet Razer og tænker spil, har du helt ret.

Den amerikanske producent er førende på netop alt det udstyr, som spillere efterspørger. For eksempel mus og tastaturer der kan tåle de mange 'bank', som udstyret udsættes for, når det næste slag skal vindes.

Samme filosofi virker webkameraet Razer Kiyo Pro, som er dagens testobjekt, da også til at være bygget ud fra.

Det er en 'kampvogn' blandt webkameraer: Stort, rundt og velbygget. Faktisk særdeles velbygget med Gorilla Glas 3 på forsiden, en lækker USB-C-ledning og muligheden for både at stille kameraet på sin egen fod, skrue det på et stativ eller lægge det hen over kanten på en computer monitor, som de fleste nok vil gøre.

Der følger også en gedigen plastikhætte med i salgskassen, så du kan dække kameraet og beskytte det under transport. Eller bare sikre at ingen kigger med, når du ikke har brug for det.

Køb for andres skyld

Flotte billeder

Razer Kiyo Pro er efterfølgeren til Razer Kiyo. 'Pro-forskellen' er primært et lidt anderledes design, et bedre objektiv og nu op til 1080p opløsning med 60 frames pr. sekund.

Derimod har Razer fjernet det indbyggede runde lys, der sidder i Kiyo. Og fravalget af 4K kan også undre, selvom det ikke sad i forgængeren. For er man Pro, er man vel også 4K?

Angiveligt er lyset fjernet, fordi firmaet vurderer, at billedkvaliteten fra den nye og store sensor, som er indbygget i Pro-modellen, sagtens kan håndtere selv lyssvage situationer uden brug af et hjælpelys. Og jeg vil til en vis grad give Razer ret i den vurdering.

Kiyo Pro leverer således et virkeligt flot og afbalanceret billede i høj opløsning, som dem, der ser dig, får stor glæde af. Selv under lysforhold, der er svage - eller udfordrende, fordi der er for meget lys i lokalet - klarer Kiyo Pro opgaven godt.

Fremtiden er foldbar

For dyr til hverdagsbrugere

Webkameraet er også effektivt til at fokusere. Nogle gange gør kameraet det dog lidt for godt, når det søger efter dig og tuner fokuseringen, selvom billedet allerede står ganske skarpt.

Det kan være en smule irriterende, men er ikke så slemt, at jeg følte det var et stort problem.

Derimod er jeg mere i tvivl om, hvorfor jeg skal betale det dobbelte for en billedopløsning, som blandt andet Logitech leverer flere ok alternativer til for det halve.

Razer Kiyo Pro giver dig helt sikkert en billedkvalitet, der er bedre end disse billigere modeller. Men forskellen mellem de halvt så dyre modeller med næsten lige så god billedkvalitet og så Kiyo Pro betyder for hverdagsbrugere som mig ikke det store.

Mange vil endda kunne klare sig med et 720p-kamera, som er klart bedre end de kameraer, der sidder indbygget i bærbare computere.

Argumentet for at købe Razer Kiyo Pro vil derfor være, at du har et helt særligt behov, som stiller store krav til dit webkamera. For eksempel hvis du er en dedikeret spiller, der streamer på nettet og har behov for, at billedkvaliteten altid er særligt god.

Du skal så bare huske, at der ikke følger 4K-kvalitet med i denne model.

