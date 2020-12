Forlig: 5G giver bedre mobildækning

En række af Folketingets partier vil bruge en kommende auktion over de eftertragtede 5G-frekvenser til at tvinge teleselskaberne til at skabe bedre mobildækning i områder, hvor den i dag er alt for dårlig.

Det er konsekvensen af det 5G-forlig, som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet netop har indgået.

Ifølge en pressemeddelelse mandag fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal 122 mindre, lokale områder rundt i hele landet, som du kan se i grafikken herunder, sikres minimum 30/3 Mbit-hastigheder på mobilnettet.

I disse 122 områder skal mobildækningen nu forbedres markant. Det er kravet til de teleselskaber, der vil købe en 5G-frekvens. Mange af stederne på kortet ventes dog at få en bedre dækning med hjælp fra 4G og altså ikke nødvendigvis fra en 5G-mast. Grafik: kefm.dk

Forbedringen kommer sandsynligvis til at ske med det eksisterende 4G-netværk og altså ikke ved at sætte 5G-udstyr op i netop disse lokalområder.

Samlet er målet dog, at 75 procent af befolkningen senest i 2025 har adgang til kvalificeret 5G-dækning.

Med dagens forlig er der i øvrigt sat et tidspunkt på den forsinkede auktion over frekvenserne til 5G-netværket. Den ventes nu at ske i løbet af marts næste år.

