Fremtiden er foldbar

Danmarks dyreste telefon fik sidste år en blandet medfart. Ikke mindst fordi prisen ligger på den forkerte side af 15.000 kroner, hvilket er vanvittigt.

I min anmeldelse udnævnte jeg modellen, Galaxy Z Fold 2 fra Samsung, til at være et ’foldemonster’ og en telefon, man vil elske at hade:

’Den har det for eksempel som en Gremlin, der forvandler sig, hvis man kaster vand på den.’

’Forskellen her er, at telefonen sandsynligvis dør, hvis der kommer vand og fugt i den.’

Z Fold 2 er på samme tid fascinerende og frastødende. Men anmeldelsen var også en kærlighedserklæring til sydkoreanernes vellykkede andet forsøg på at skabe en foldbar fremtid.

For nogle måneder siden investerede jeg så i den kombinerede mobiltelefon og tablet, der i dag er blevet min foretrukne, når jeg ikke tester andre modeller.

Målet var at teste, om den foldbare skærm holder til længere tids brug. Og ikke mindst at finde ud af, om en så tung og stor model er brugbar eller bare en lidt for smart idé.

Kameraet burde være i top til den pris, som Z Fold 2 koster. Det er det bare ikke. Foto: Ekstra Bladet

Topmobil til discountpris

Jeg kan allerede nu afsløre, at frygten for, at den sarte 7,6 tommers hovedskærm bryder sammen, er stærkt overdrevet. Jo, den tiltrækker da støv, og man kan sagtens se ridserne i beskyttelsesfilmen, der sidder på toppen af skærmen.

Men dagligt brug i månedsvis har ikke påvirket skærmen nævneværdigt. Det samme gælder det ydre display på 6,2 tommer, der bruges mest. Igen er det beskyttelsesfilmen, der bliver slidt på. Ikke selve skærmen.

Der er heller ikke antydning af slitage i det avancerede hængsel, der holder det hele sammen. Hænglet virker lige så stærkt og effektivt, som da telefonen var ny.

Ny model i år Galaxy Z Fold 3 er efterfølgeren, der ventes at blive lanceret senere i år, måske allerede hen over sommeren. Men hvis man drømmer om et ultratyndt, lettere eller markant anderledes design, er der risiko for at blive skuffet. Modellen vil fortsat være stor, men andre forbedringer kan gøre et køb relevant for dem, der er i målgruppen. For eksempel bedre kameraer, stærkere batterier og ikke mindst hurtigere opladning end det Z Fold 2 tilbyder i dag. Et vandsikret design kan også være et klart skridt frem, mens rygterne om en indbygget pen på papiret lyder som en god idé. I virkeligheden er pennen mest af alt en gimmick, som de færrest har stor glæde af. Og prisen? Forvent at den fortsat er høj. Meget høj.

Når den daglige brugeroplevelse samtidig er så gennemført, som jeg har oplevet det, begynder der at tegne sig et overbevisende billede af, at fremtiden kan blive foldbar.

Jeg har haft stor daglig glæde af at kunne skifte fra mobiltelefon til tablet og retur flere gange om dagen. Både når jeg vil streame video, vise andre et klip eller et billede og under læsning af nyheder og andet indhold fra nettet.

Mit brug af iPad er derfor faldet markant. Jeg bruger den stadig, men Z Fold 2 er en stærk konkurrent.

Der er dog flere svagheder. Den største er risikoen for, at du ødelægger din dyre telefon, hvis der kommer vand eller større mængde støv i nærheden af den.

Sådan bruges telefonen det meste af tiden, hvor man betjener den sammenfoldet på det 4,6 tommer store frontdisplay. Foto: Ekstra Bladet

Jeg har derfor altid en lille plastikpose med i min taske, som jeg kan pakke den ind i, hvis der er udsigt til regn på en længere cykeltur rundt i byen. Og det er ganske utilfredsstillende, at man skal passe på sin telefon, som var det et skrøbeligt kunstværk.

Kameraerne er heller ikke særligt imponerende, faktisk skuffende når man ser på, hvor meget billedkvalitet du får for pengene i andre og billigere telefoner.

Som du sikkert allerede har opdaget, er min dom fra sidste år derfor stadig den samme: Du risikerer at elske at hade denne telefon, hvis det overhovedet giver mening at købe.

Personligt har jeg dog ikke fortrudt købet, selvom det stadig er alt for dyrt at være først med det næste.

Samsung har ramt plet med hængslet på den 2. generation af deres foldbare mobil. Foto: Ekstra Bladet

