Giver plads til falske nyheder

SENESTE: Australien står fast

I disse uger er Australien rammen om et digitalt drama, der får konsekvenser mange år frem. Både for de techgiganter, der er i centrum for al balladen. Men også for dig som almindelig netbruger og borger.

Down Under forsøger de folkevalgte at skaffe lokale medier en fair betaling, hvilket nu har fået Google til at hoste op med en slat penge.

Derimod har Facebook taget hele landet som gidsel og lukket for deling af nyheder. Også dem, som myndighederne løbende deler om nogle gange livsvigtige emner.

It-koks i retten: Lækker hemmeligheder

Rå pengemagt

Logikken er ifølge Facebook, at det ikke er fair, når befolkningen på den måde vil tvinge firmaet til at opføre sig almindeligt anstændigt.

Men selvom striden på overfladen handler om, hvor meget Facebook, Google og andre store datapirater skal betale for at tjene penge på andres kreative arbejde, er det et langt større spørgsmål, der er på spil. Nemlig om det er dig som borger og demokratiet, der bestemmer spillereglerne for, hvordan et samfund er skruet sammen.

Eller om det er den rå pengemagt, som datapiraterne sidder på, der afgør vores fremtid.

Minister: Nu er det nok Det demokratiske sindelag hos en af verdens mest dominerende medievirksomheder, Facebook, er sygt. Det mener kulturminister Joy Mogensen (S) ifølge Ritzau og vil snart fremlægge et forslag, der tvinger techgiganterne til forandringer.

Kriminelle misbruger Facebook: Vil bruge dig som muldyr

Naive politikere vågner op

Jeg ved godt, at det er store ord, men alvoren er efter al for lang tids tøven ved at gå op for selv vores hjemlige politikere.

Efter i årevis at have været fodslæbende og ofte naive rygklappere for Mark Zuckerberg og lignende techbaroner, er regulering og lovgivning kommet på dagsordenen.

Det er i den grad på tide, hvis det ikke er for sent.

For som reaktionen i Australien viser, så opfører Zuckerberg sig som en rå bølle, der indtil nu heller ikke har vist sig videre villig til at betale en fair andel til de samfund, hans potente datamaskine suger formuer ud af.

Tusindvis ramt: Betalte to gange i MobilePay

Et stort eksperiment

Indtil det sociale netværk kommer til fornuft eller bliver sparket ud af Australien, bliver landets borgere førstehåndsvidner til, hvordan et Facebook uden reelt indhold ser ud.

Et Facebook, der uden at rødme nu overlader hele scenen til falske nyheder og endnu mere tomgang.