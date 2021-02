Gør lyden bærbar

9499 kroner for en 3,3 kilo tung bærbar højttaler. Og 739 kroner ekstra for vægbeslaget.

Med de priser har den opmærksomme læser allerede opdaget, at det er B&O, der igen er på færde.

Denne gang med modellen kaldet Beosound Level.

Seksstjernet højttaler åbner din øl

Teknisk og materialemæssigt er der da også tale om en højttaler over niveauet for de mange trådløse modeller, der spyttes ud på markedet.

Du kan naturligvis kombinere to og få en lydoplevelse, der svarer til at have to rigtig gode højttalere i stuen.

Vægbeslag er også lader

Køber du føromtalte vægbeslag, har det en ekstra funktion.

Der er nemlig indbygget en magnetisk lader magen til den, der følger med i salgskassen.

Du kan med andre ord bruge højttaleren, mens den sidder på væggen, og sikre, at den er klar til at blive brugt uden ledning, når batteriet er opladt.

B&O stråler i ny vandgang