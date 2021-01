Gør stuen til en hjemmebiograf

Normalt tester vi fjernsyn og andre gadgets i den billigere ende her på Ekstra Bladet, når vi får mulighed for det.

Men ingen regler uden undtagelser - og dagens testmodel er i den grad undtagelsen, efter jeg de seneste 14 dage har prøvet den dyreste af to nye 4K-laser projektorer fra Samsung kaldet The Premiere.

Modelnummeret på vores udgave er LSP9T, der har den absolut bedste lysstyrke - 2800 mod 2200 lumen i den billigere, men stadig kostbare projektor, der har modelnummeret LSP7T.

Forskellen på de to er også, at vores model har lidt bedre højttalere og tre mod blot en enkelt laserenhed. Rent teknisk betyder det, at du for de ekstra over 20.000 kroner får en bedre billedteknologi, fordi der er tre enkeltstående lasere til at levere resultatet.

Den maksimale billedstørrelse, du skyder op på væggen, er også 130 mod 120 tommer i 'lillesøsteren'.

Samsung kopierer OnePlus

Med det rette lærred - som er ekstraudstyr - kan du få tæt på en biografoplevelse ud af den nye laser projektor. Foto: Samsung

Meget tæt på væggen

Ideen bag begge er dog den samme. Nemlig at smelte det smarttv, man allerede kender fra Samsung, sammen med en projektor, der kan stå på et bord og endda meget tæt op til væggen. Eller mere traditionelt hænges op i loftet.

Du får samme type fjernbetjening, som mange kender fra et nyere Samsung-tv. Enheden tænder og slukker næsten lige så hurtigt. Og så har den samme brugerflade, som Samsungs fjernsyn har, hvilket betyder, at du for eksempel kan gå på YouTube eller bruge Netflix direkte fra projektoren.

Jeg valgte rent placeringsmæssigt løsningen med at sætte enheden tæt på væggen, hvilket viste sig at være ganske ukompliceret at få til at fungere.

Du kan lave nogle få tekniske greb i projektorens menu, når du indstiller billedet. Men det meste foregår fysisk ved, at du rykker rundt på projektoren, trækker den lidt længere væk for at få et større billede, eller regulerer på benene for at billedet kan blive så kvadratisk som muligt.

God selv uden et lærred

Hvis du har betjent en projektor tidligere, vil du vide, at særligt indstillingen af skarphed kan være et helvede.

Men ikke her. For uanset hvordan jeg valgte at placere enheden foran væggen, blev både skarphed og billedkvaliteten automatisk justeret til både afstanden og lysforholdene i lokalet.

Jeg måtte 'nøjes' med den rå tapet-væg som lærred, da jeg ikke under testen har rådet over et filmlærred. Og jo, naturligvis skal du købe et filmlærred, hvis du investerer i så dyr en projektor som denne.

Men det manglende lærred var også med til at understrege, hvor høj en kvalitet denne laser projektor er i stand til at levere på selv et uegnet 'bagtæppe'. Jeg og resten af husstanden har således i alle 14 dage været overordentligt tilfredse med billedkvaliteten.

Samtidig er lyden i de indbyggede højttalere bestemt god, men jeg tvivler på, at dem, der på denne måde laver stuen om til en hjemmebiograf, vil nøjes med dem.

Heller ikke jeg der lige nu har udbygget mit private Sonos-anlæg med en potent subwoofer - test kommer snart ud! - der i den grad understøttede hele ideen med en hel tv-væg.

Artiklen fortsætter under tegningen...

Så tæt på væggen kan projektoren ifølge Samsungs anvisninger placeres. Tegning: Samsung

Billigt 4K-tv imponerer

Meget lysstærk oplevelse

I disse tider, hvor mange holder sig hjemme, har laser projektoren opfyldt en anden opgave end blot at underholde. Under flere digitale videomøder har den været et fremragende medie til at håndtere de daglige Teams- eller Zoom-sessioner, som mange elsker at hade.

Jeg har i det hele taget meget godt at sige om The Premiere. Samsung lover for eksempel, at den er lysstærk nok til at bruge på selv en solskinsdag. Og undervejs har solen da pippet frem og oplyst vores stue, der i forvejen har et markant lysindfald, hvilket ikke var noget problem for hverken projektoren eller seerne.

Naturligvis ser billedet bedre ud i et mere mørkelagt lokale. Og fantastisk ud med et lærred. Men laser projektoren er mere alsidig end det, hvilket absolut er et kvalitetstegn.

Du skal ikke være nervøs for, at projektoren overdøver det, du er i gang med at se. Jo, man kan godt høre den, men støjniveauet er absolut godkendt. Foto: Samsung

Soundbaren bygget til alle

Ikke for alle

De mange roser betyder så ikke, at alle med mange penge på hånden skal løbe ud og købe den i dag.

Flertallet af tv-brugerne vil fortsat få mere og bedre værdi for pengene, hvis de køber et stort fjernsyn. Også fordi brugssituationen i hverdagen skal være helt speciel - og lokalet det samme - for, at en laser projektor som denne for alvor giver mening.

Men for dem, der er på jagt efter noget særligt til hjemmet, der mangler en biograf, er denne model et godt sted at begynde. Også til firmaer og andre steder hvor det ikke kan blive stort nok.

Red din mobil fra kulden

Sådan virker prislinks i denne artikel Denne artikel indeholder affiliate links til Ekstra Bladets samarbejdspartner PriceRunner. Når læserne klikker på disse links, modtager vi en mindre betaling. Samarbejdet har ingen betydning for, hvilke tests eller techhistorier vi bringer - eller en eventuel bedømmelse af et produkt. - redaktionen

Dårlig mobildækning? Sådan løser du det