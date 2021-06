Google advarer: Kan være fup

Google er for nylig begyndt at 'fakta-tjekke' brugernes søgeresultater. Dette gøres for at tilbyde troværdige søgeresultater og information, skriver MereMobil.dk.

Det betyder altså, at Google vil advare dig, når noget ikke er korrekt. På nuværende tidspunkt mødes nogle brugere allerede af en advarsel, der skriver at 'results are changing quickly'.

Træner systemer

Og det vil blive rigtig godt særligt i forhold til nyhedshistorier. For det vil blive anvendt på emner som nyheder, hvor de kendte fakta kan ændre sig hurtigt, efterhånden som kilderne får mere forståelse.

'Vi har trænet vores systemer til at opdage, hvornår et emne udvikler sig hurtigt, og en række kilder endnu ikke er afvejet.'

'Vi viser nu en meddelelse, der indikerer, at det kan være bedst at tjekke tilbage senere, når der er flere oplysninger fra en bredere vifte af kilder kan være tilgængelige,' sådan lyder det fra Danny Sullivan fra Google Search i et blogindlæg.

Begynder i USA

Tidligere på året rullede Google en 'om dette resultat'-funktion ud. Et værktøj der giver brugerne mere information om de websteder, der vises i deres resultater.

Ligesom med den nye funktion, så er det rettet mod at give yderligere sammenhæng og øge brugernes tillid til de resultater, de får.

Den nye funktion vil i starten blive tilgængelig i USA, men inden for de kommende måneder ventes det, at funktionen bliver tilgængelig i øvrige lande.