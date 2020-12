Google nede

Gmail, YouTube og adskillige andre Google-tjenester blev mandag eftermiddag ramt af et stort nedbrud - serverne kom dog hurtigt online igen

Brugerne blev mandag eftermiddag i stort tal lukket ude af både deres Gmail, Chrome-browser og andre Google-tjenester.

Det skyldes et omfattende nedbrud på søgetjenestens servere, der dog nu er ved at få 'pusten' tilbage.

Det er uvist, hvad der fik serverne til at gå i knæ, men konsekvensen er, at mange brugere kan blive tvunget til at logge ind på deres services igen.

Blandt andet Googles YouTube-konto på Twitter gør nu opmærksom på problemerne.

Seneste status

Selvom serverne nu burde være på vej tilbage i drift, kan enkelte brugere også kortvarigt opleve, at de ikke har adgang til deres mails og andre data, som ligger hos Google.

Derimod bør heller ikke være grund til at frygte, at ens data er mistet.

Sagen viser imidlertid, hvor følsom den digitale verden kan være, når alt - som hos Google - er bundet sammen i systemer, der er drevet af den samme techgigant.

Du kan følge den aktuelle status her på Googles driftsside.