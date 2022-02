Googles moderselskab tæt på fordobler overskud i 2021

Det amerikanske selskab Alphabet, der ejer Google og YouTube, kom ud af regnskabsåret 2021 med et overskud på 76 milliarder dollar. Det svarer til godt 500 milliarder danske kroner.

Det fremgår af Alphabets regnskab for fjerde kvartal, der er offentliggjort tirsdag aften dansk tid.

Overskuddet er tæt på en fordobling i forhold til året før. I 2020 var det på 40,3 milliarder dollar.

Selskabets omsætning steg med 41 procent i 2021 efter et 2020, hvor fremgangen kun var på 13 procent. Det var den laveste omsætningsstigning siden finanskrisen i 2009.

I fjerde kvartal overgik Alphabet forventningerne med en stigning på 32 procent til 75 milliarder dollar i omsætning. Analytikere havde ifølge Marketwire estimeret en omsætning, der var over tre milliarder mindre.

Efter de bedre end ventede resultater stiger kursen på selskabets aktie med cirka syv procent i tirsdagens amerikanske eftermarked.

Alphabets administrerende direktør, Sundar Pichai, begrunder det flotte resultat med 'en stærk vækst i vores reklameforretning'.

Et rekordsalg af datterselskabet Googles smartphone, Pixel, i det fjerde kvartal og vækst i selskabets cloud-tjeneste, Google Cloud, skabte også profit hos den amerikanske techgigant.

- Vores investeringer har bidraget til denne vækst ved at levere ydelser som mennesker, vores partnere og forretninger har brug for, og vi bliver ved med at investere i de muligheder på lang sigt, siger Alphabets økonomichef, Ruth Porat.

Google genererer flere indtægter fra annoncer på internettet end noget andet selskab i verden.

Alphabets regnskab kommer, efter at en anden techgigant - Apple - i sidste uge kunne notere sig for en rekordhøj omsætning for kvartalet.

Anderledes dårligt er det gået for Netflix, der ellers var kommet godt igennem pandemien. Det forventes, at verdensomspændende nedlukninger har bidraget til streamingtjenestens resultater, men efter at flere lande har genåbnet, står det pludselig værre til for Netflix.

Netflix gik glip af et tocifret milliardbeløb i potentiel indtjening, da det i det seneste kvartal blot kunne forudse en vækst på 2,5 millioner nye brugere.

Det er den mindste tilvækst siden 2010 og et skidt resultat sammenlignet med de seneste to år, hvor tjenesten havde en tilgang på i alt 55 millioner nye brugere.