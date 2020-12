Hæver prisen 390 procent

Brugere af Jubii's danske mailtjeneste får i disse dage morgenkaffen galt i halsen. For om kort tid hæves prisen for at bruge tjenesten med massive 390 procent.

Hvor det hidtil typisk har kostet 10 kroner om måneden at bruge mailtjenestens såkaldte PLUS-abonnement, stiger det kort efter nytår til 49 kroner om måneden. Nogle kunder oplever en endnu større prisstigning, da de i dag betaler otte kroner om måneden, hvilket betyder over 500 procent højere priser fremover.

Abonnementet opkræves et halvt år af gangen, hvilket betyder en regning på 294 kroner pr. mailadresse, som opkræves fra 8. januar 2021.

Fra 1. april 2021 gælder prisen også dem, der i dag har en gratis Jubii-konto, oplyser tjenesten på sin infoside om ændringen.

Dansk rigmand efter Twitter-skænderi: Så meget betaler jeg i skat

Kunderne er sure

Ændringen har fået kunderne til at rase mod Jubii.

På Trustpilot var firmaets karakter tirsdag morgen på 2.1 eller 'ringe'. Kunderne kalder ændringen for bondefangeri og grådigt.

Flere giver også udtryk for, at de nu vil finde sig en anden og billigere mailtjeneste, selvom det betyder bøvl med at skifte adressen ud alle de steder, hvor den i dag bruges. Og ikke mindst arbejdet med at overføre arkiverede mails til en ny tjeneste som for eksempel Gmail.

Dansk rigmand med vild fødselsdagsgave: - Jeg er lidt skør

Netop blevet solgt Den voldsomme prisstigning kommer få uger efter, NORDJYSKE Medier solgte Jubii til norske Fjordmail Technologies. Salget blev annonceret i sidste måned. Og allerede her kunne man i pressemeddelelsen om salget læse, at målet var at introducere et premium abonnement, som det norske firma er kendt for. - Vores forretning er baseret på en betalt, men annoncefri mailservice til kunder i Skandinavien, forklarede den norske direktør Håvard Langmoen. - Jubii har en stærk platform og stor værdi for danske kunder, fortsatte han og fremhævede netop mailtjenesten som et særligt indsatsområde. Jubii blev i øvrigt stiftet tilbage i 1995 og senere drevet frem af blandt andre den danske iværksætter Martin Thorborg. Han og de andre ejere solgte selskabet i år 2000 til Lycos for over 100 millioner euro i aktier. NORDJYSKE Medier købte i 2013 Jubii for en langt mindre sum. Vis mere Luk

Billigt 4K-tv imponerer

Kan ikke leve af annoncer

Jubii forsvarer sig på sin infoside med, at man ganske enkelt ikke kan leve af de annoncer, der hidtil har været med til at holde udgifterne nede.

'Vi forstår, at prisstigningen kan opleves som stor i procent, men prisniveauet har også været lavt,' skriver firmaet blandt andet.

'Jubii har tidligere haft gode indtægter fra reklame, men for nylig har vi set, at disse indtægter er faldet betydeligt.'

'Vi ønsker at opretholde en god service med premium support og uden forstyrrende annoncer, mens vi skal have mulighed for at investere yderligere i tjenesten. Vi justerer prisen nu, og vi planlægger ikke andre prisstigninger yderligere.'

Test din løn: Hvor mange tjener mere end dig

Det giver abonnementet 10 GB plads Dansk telefonsupport Efternavnsdomæner – så du kan oprette en personlig e-mail-adresse, fx. camilla@hansen.dk Alias – evne til at oprette en alternativ mailadresse, der er let at huske Videresend Reklamefri webmail (fra marts 2021) Privat email - postkassen bruges ikke til kommercielle formål Avanceret SPAM filter Kilde: Jubii Vis mere Luk

5G overalt: Her er det bedst