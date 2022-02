Har du også undret dig?

Det virale megahit Wordle er blevet solgt for flere millioner. Nu frygter brugerne, at det vil koste penge at spille fremover

Fem gange seks blokke i forskellige farver.

Enten dyrker du allerede det virale hit Wordle, eller måske undrer du dig over de mystiske grå, grønne og gullige blokke, der på kort tid har invaderet tusindvis af feeds på sociale medier.

Ofte efterfulgt af pral eller skuffelse fra afsenderen.

På trods af spillets banalitet og primitive udseende har den daglige udfordring især spredt sig i USA og Storbritannien, hvor det ifølge det amerikanske medie The New Yorker er gået fra 90 aktive brugere i november sidste år til over to millioner i januar.

Hun fjernede 10.000

Populariteten fik fart på, efter manden bag spillet, Josh Wardle, i begyndelsen af januar fortalte, at Wordle var 'en kærlighedshistorie'. Første version blev programmeret i 2013, men ingen af vennerne var imponerede.

I 2020, mens pandemien rasede, forsøgte han igen, og her blev hans hustru, Palak Shah, bidt af det.

- Jeg havde et ønske om at finde på noget, som hun virkelig ville nyde, sagde han.

Wordle havde oprindeligt 12.000 forskellige ord, men størstedelen blev fjernet på hustruens opfordring for at gøre spillet mere tilgængeligt. Det er nu nede på omkring 2000 forskellige ord.

En studerende til en lokal amerikansk fodboldkamp protesterede mandag med en Wordle-reference. 'Upset' var ikke dagens ord. Foto: Matt Cashore/USA Today Sports

Nu er folk bekymrede

Natten til tirsdag dansk tid annoncerede selv samme medie, som Josh Wardle fortalte sin kærlighedshistorie til, at de har købt spillet af manden for 'et lavt syvcifret' beløb i dollars. Det vil sige mindst én million dollar svarende til lidt over seks og en halv million danske kroner.

- Jeg er utrolig glad for at kunne fortælle, at jeg har indgået en aftale med New York Times om, at de skal overtage driften af Wordle fremover, skriver han på Twitter til stor bekymring for ordspillets brugere, der frygter, at det fremover vil kræve abonnement.

- Det stinker. Du sagde, det ville være gratis, men nu .., svarer en bruger på Twitter.

- Tillykke med salget. De kommer til at ødelægge Wordle, men jeg bebrejder jer ikke for at sælge det, skriver en anden, og sådan fortsætter tonen fra flere.

Kloner på vej

Tidligere i januar blev både Google Play og Apples App Store ifølge BBC invaderet af kloner, som efterfølgende blev fjernet.

Blandt dem var Zach Shakked, der fik hundredvis til at betale for en prøveversion af spillet som efterfølgende blev pillet ned. Han forsøger nu som flere andre at lave sin egen alternative version af Wordle.