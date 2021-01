Her er iPhonen der hitter

TOP-10: Hitlisten over de mest solgte smartphones i Danmark er godt nyt for Apple - og skidt for Samsung og Huawei

Danskerne ELSKER deres iPhone.

For mens smartphonemarkedet internationalt faldt med 8,8 procent i 2020 i forhold til året før, har salget af iPhones samme retning som kursen på bitcoins: op.

I Danmark står der således iPhone ud for syv af pladserne i top-10, når hitlisterne fra teleselskaberne over salget i 2020 lægges sammen, skriver MereMobil.dk.

Samsungs hovedtelefon afsløret

iPhone 11 hitter

Den mest solgte iPhone hos tre ud af de fire største teleselskaber i Danmark var iPhone 11. iPhone SE ligger lige bagefter. Og det er ikke underligt, da iPhone SE er en prisvenlig iPhone, som giver meget værdi for pengene.

Samtidig er iPhone SE baseret på den samme platform som iPhone 11-modellerne. Det betyder, det du ikke går ned på ydelse og hastighed ved at vælge denne lavpris iPhone.

En interessant detalje er i øvrigt, at iPhone 12 Pro, der først kom i butikkerne i efteråret, lægger sig i midten på årshitlisten for 2020.

Mobile hits 2020 iPhone 11 iPhone SE iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Pro Huawei P30 Lite Samsung Galaxy S20 iPhone Xs Samsung Galaxy A51 iPhone 7 Kilde: MereMobil.dk

Skidt salgsstart

Mens Apple altså sidder hårdt på danske mobilbrugere, kniber det, når konkurrenter som Samsung og ikke mindst Huawei skal følge med.

Samsung fik en rodets salgsstart på Galaxy S20-serien, der ramlede sammen med coronanedlukningen af Danmark og resten af verden.

Mobilkøberne fik pludselig andet at tænke på, end valget mellem en Galaxy S20 Ultra, eller en anden telefon fra S20-serien.

I efteråret kastede Samsung så et spin-off på gaden kaldet Samsung Galaxy S20 FE. Modellen er ikke på hitlisten for året, men kan stadig fremhæves som et godt produkt.

Kræver nummerplade på droner

Farvel Huawei

2020 blev også året, hvor Huawei for alvor droppede i salgstallene. Den kinesiske producent var tvunget til at holde gang i hjulene ved at sælge gamle produkter på grund af den massive amerikanske boykot. Og det var slet ikke nok.

Derfor er Huawei P30 Lite eneste i top-10 for 2020. Og i år er der ikke stor risiko for, at der står Huawei på en eneste af pladserne. Men hvilket mobilmærke, der overtager, Huaweis plads er ikke afgjort.

I dag ligger OnePlus og Motorola lige efter Huawei. Om det så betyder, at de kan overtage Huaweis plads, vil kun tiden vise.

Der kunne jo også ske det, at Samsung og Apple blev stærkere og skabte et reelt duopol i Danmark.

Bedre end Apple kunne gøre det

Sådan virker prislinks i denne artikel Denne artikel indeholder affiliate links til Ekstra Bladets samarbejdspartner PriceRunner. Når læserne klikker på disse links, modtager vi en mindre betaling. Samarbejdet har ingen betydning for, hvilke tests eller techhistorier vi bringer - eller en eventuel bedømmelse af et produkt. - redaktionen

Lynhurtig bærbar fra Apple: Den skal du vælge