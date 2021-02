I krig med Philips Hue

FØRSTE KIG: Lidl har udvidet sortimentet af udstyr til det smarte hjem voldsomt, men det er stadig uden garanti for, at du kan finde det i butikken

Udstyr til det smarte hjem er en kategori af gadgets, som flere store spillere på markedet for elektronik har kastet sig sulten over. Og man forstår dem godt.

For hvor det tidligere var avanceret at sætte en lysdæmper på 'det fine lys' i stuen, har mange i dag fyldt deres hjem med smarte pærer, der kan styres centralt fra en app.

En af nyhederne er denne genopladelige lampe, der både sælges i en model med hvidt lys. Og en med farver.

Supermarked sætter smartlys på hylderne

Ikke i fast sortiment

Det er fortsat Philips Hue, der er det bedst kendte navn i kategorien. Men også Google og Samsung forsøger sig på markedet med enheder, der kan levere informationer eller styre hjemmet på en smart måde.

I efteråret kom en ny spiller imidlertid på markedet. Nemlig den tyske supermarkedskæde Lidl, der lancerede et beskedent sortiment af smartlys. Det er nu udvidet med flere lys, et smartstik og en digital dørklokke.

Som tidligere har kæden dog en vigtig faktor imod sig, når man sammenligner med Hue: Du skal være heldig for at finde alle nyhederne. Forklaringen er, at der ikke er tale om et fast sortiment i alle butikker.

Udelys som dette, der er beskyttet mod vandsprøjt, er nu med i det udvidede sortiment.

Virker med andre

Ekstra Bladet har testet både de første smartpærer og flere af nyhederne i Lidl-serien. Og selvom byggekvalitet og teknik ikke er lig den, man finder i Hue-serien, vil mange kunne få glæde af systemet.

For eksempel reagerer pærerne en smule langsommere og ikke så synkroniseret, som Hue er i stand til. Den fjernbetjening, man kan købe hos Lidl, er på samme måde også større og mere uelegant end Hues.

Lidl har heldigvis valgt at bygge alt på den såkaldte zigbee-standard, der gør det muligt at koble fx den nye dørklokken sammen med udstyr fra andre producenter, der understøtter samme standard.

Du får en advarsel i Lidl-appen, når dørklokken aktiveres.

Det er smart, da dørklokken i praksis alene er en knap, der udløser for eksempel et lys eller en lydenhed. Og sidstnævnte har Lidl ikke i sit sortiment. Du får dog også en advarsel på din smartphone, når der bliver trykket på knappen.

Lidl har heller ikke kameraer i sin serie, men her kan man igen vælge at købe et zigbee-kamera, der så bliver aktiveret af dørklokken. Eller af den bevægelsessensor, som Lidl lancerede allerede i efteråret.