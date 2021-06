Ikke bedst - men god nok

Hvorfor?

Spørgsmålet har vist sig at være ganske relevant under min test af den seneste smartphone fra kinesiske OnePlus.

For hvorfor lancerer firmaet en prisbillig udgave af Nord-modellen, der kom ud sidste år. Og som lige nu er en smule billigere, men også lidt bedre udrustet end Nord CE 5G.

Om kort tid ventes OnePlus Nord 2 at blive lanceret, hvilket gør valget af et billigere alternativ svært. For hvorfor skulle man vælge CE, hvis der er mere at hente i Nord 2 for nogle få hundrede kroner mere?

Overfyldt marked

OnePlus har det seneste års tid ikke gjort det nemmere for kunderne at gennemskue, hvor de bedst lægger pengene.

Tidligere var det mere enkelt med regelmæssige udskiftninger af en enkelt model, der havde et klart formål: at banke de største til en billigere pris. Sådan er OnePlus Nord CE 5G bestemt ikke.

Det er i stedet en af flere prisbillige modeller fra både OnePlus, men også fra et efterhånden overfyldt marked hvor konkurrenter som Samsung, Motorola, Nokia og ikke mindst Xiaomi byder sig til.

På flere områder er OnePlus Nord CE 5G en næsten direkte kopi af OnePlus Nord. Modellen har det samme 90 Hertz display på 6,44 tommer. Og det er godt.

Masser af kræfter

Skærmen er rigtig flot til prisen og får klare point i min test. Det samme gør designet, der er let og tyndt, mens materialevalget forventeligt er middelmådigt.

Det samme kan man sige om de indbyggede kameraer, mens processor og ikke mindst de op til 12 gigabyte RAM absolut er godkendt.

Der er fin fart på til den gennemsnitlige bruger, som godt kan klare sig med midtermodellen, der har otte gigabyte RAM og 128 gigabyte intern lagerplads.

Batteriet er ligeledes fint med 4500 mAh, der nemt hjælper dig igennem en dags med selv intenst brug. Og får du brug for hurtigt at lade, følger der en habil 30 watts lader med i salgskassen.

Mangler vigtig knap

Den samlede oplevelse af OnePlus Nord CE 5G er dog netop gennemsnitlig.

Den indbyggede monohøjttaler er god nok, men slet ikke bedst i klassen. Du får heller ikke den smarte OnePlus-knap, der gør det nemt at skifte mellem lyd, vibrator og lydløs.

Og så er modellen ikke officielt beskyttet mod vand og støv, hvilket andre modeller i prisklassen er. Men det er så prisen for at være billig uden at være bedst - men stadig god nok.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er alternativet

Samsungs Galaxy A52 5G er et virkeligt stærkt alternativ til OnePlus Nord CE 5G.

Prismæssigt matcher modellerne hinanden, men A52 er IP67-beskyttet mod vand og støv, har stereo højttaler og et display med op til 120 Hertz billedopdatering.