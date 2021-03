Ikke en vinder

Det er lidt som med in-ear-hovedtelefoner: Alle vil sælge dig en model.

Sådan er det de seneste år også blevet med bærbare højttalere, der i alle former og farver oversvømmer lydmarkedet.

Der er også et fællestræk ved de to lydprodukter, nemlig at de helt billige modeller i bunden er enten forsvundet eller forbedret.

Og det er faktisk et problem for producenterne, der tager en højere pris for deres højttalere hos kunder, der er blevet forvænt med billigere og stadig ganske gode modeller.

Har du brug for den?

Det går ud over dagens testprodukt, der er en 360 graders bærbar højttaler fra Harman Kardon kaldet Citation 200.

Den giver otte timers musik på en opladning, ligesom den understøtter afspilning via både wi-fi og Bluetooth.

Og ikke mindst Apples AirPlay, ligesom modellen kan fungere som en stemmestyret Google Chromecast-enhed. Der er således meget, man ud fra specifikationer og brugeroplevelse sagtens kan holde af.

Men efter vores test, der blev lavet af samme tester, der satte den langt billigere Google Nest Audio-højttaler på en prøve, afhænger dommen meget af, om du faktisk har brug for, at din bærbare højttaler kan så meget.

Størrelse: 178 x 219 x 172 mm Vægt: 2,85 kilo Batteri: 4800 mAh Genopladningstid: Tre timer (via trådløs lader eller USB-C-ledning - begge følger med) Spilletid: Op til otte timer AirPlay: Ja Chromecast: Ja Støv- og vandbeskyttelse: Ja, IPX4 Bluetooth: Ja Stemmetjeneste: Google Assistent på wi-fi (kan slås fra) Stereoparring: Ja, med lignende højttaler

Nemt at overvurdere

Det er nemlig ikke på lyden, at vores tester sender en anbefaling i retning af Citation 200. Og nej, den er slet ikke dårlig, men heller ikke på et niveau, hvor han ville smide den tre gange billigere Google Nest Audio-model til siden og vælge Harman Kardons til. Den er også meget basset.

Og dommen er den samme, selvom Nest Audio kræver et netstik.

Den alvorlige overvejelse, som købere af en bærbar højttaler bør gøre sig, er således, om merprisen for flere trådløse teknologier og muligheden for at slæbe den med sig, faktisk er noget man vil bruge?

Eller om modellen i sidste ende står på køkkenbordet eller i kontoret, hvor den primært får musik og podcasts streamet via Bluetooth fra din telefon eller tablet?

Her er alternativet Den nye Sonos Roam er et stærkt alternativ til Citation 200, men ikke så kraftigt bygget. Du kan oplade begge modeller trådløst med en særlig lader, der følger gratis med Citation 200, men er ekstraudstyr til 369 kroner hos Sonos.

Billig højttaler er lokkemad

Her er dommen

Hvis du som mange svarer ja til det sidste, er Citation 200 med et prismærke på over 2000 kroner kroner for meget og for dyr.

Så får du nemlig langt mere værdi og brugerglæde ud af enten en højttaler som Nest Audio eller en Bluetooth-model til 500 kroner.

