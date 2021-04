iMac i farver

Designet på Apples bordcomputer, iMac, er efterhånden ved at blive en smule slidt. Men det ændrer sig nu, hvor Apple sætter sin nye og meget roste M1-processor i modellen, der også har fået et fornyet design.

Og det bliver nemt at spotte den nye computer på endda ganske god afstand.

iMac produceres nemlig i en række pastelfarver. Og er det ikke nok til at afsløre, at du har købt en ny og ganske kostbar Apple-computer, vil det slankere og fladere design gøre det.

Det 4,5 K Retina-display er uanset farve 24 tommer. Men de interne krafter kan gå fra ’skolecomputer’ til ’monster’. Det betyder, at du for eksempel kan få op til to terabyte intern lagerplads og flere grafiske kræfter, hvis du er villig tilat betale for det.

Priserne begynder således mellem 11.499 og 14.999 kroner. Hvad den maksimale pris er, vides ikke.

Du kan læse mere om nyhederne, som Apple netop har lanceret, her.

Du kan se et kort resume af eventen her. Video: YouTube

