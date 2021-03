Investerer stort i mobilkameraer

De kommende tre år smider kinesiske OnePlus 935 millioner kroner på bordet for at udvikle bedre mobilkameraer.

Det sker - helt som Huawei har gjort det med Leica - i et tæt samarbejde med en af 'de gamle kæmper' i kameraverdenen, nemlig Hasselblad.

Men hvis du nu tror, at Hasselblad eller for den sags skyld Leica kommer til at producere selve kameraet i din næste mobiltelefon, kan det ende med en skuffelse. Der er i stedet tale om et teknologisk samarbejde, hvor OnePlus i første omgang fokuserer på at forbedre kameraets software.

Netop billedkvalitet er da også et af de områder, hvor OnePlus aldrig er nået helt op på siden af store konkurrenter som Apple, Samsung og netop Huawei. Så der er noget at arbejde med.

Nye telefoner 23. marts

Første eksempel på det nye samarbejde med Hasselblad afsløres 23. marts, hvor den OnePlus 9-serien lanceres.

Her vil det dog være en sensor fra japanske Sony, IMX789, der sidder i telefonerne. Hasselblad hjælper med at få mere ud af hardwaren, der både kan optage 4K-video i 120 FPS og 8K-video i 30 FPS.

Også på fotosiden loves der forbedringer i form af 12-bit RAW farvedybde, der ifølge OnePlus gør det muligt at lave en mere professionel redigering af billeder, du tager med en OnePlus-mobiltelefon.

