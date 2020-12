iPhone-ejere kæmper med fejl

Beskeder, der ikke bliver vist. Og beskeder fra Android-telefoner der aldrig dukker op.

Det er ifølge flere amerikanske techmedier nogle af de problemer, som den nyeste version af Apples iOS-styresystem giver en række af iPhone-ejere.

Fejlen sker samtidig uregelmæssigt, hvilket kun gør irritationen over den endnu større.

Gadgets til jul: Her er de sikre hit

Kendt i ugevis

Ifølge The Verge har problemerne været kendt i ugevis, men det er altså ikke lykkedes Apple at løse dem. Firmaet har indtil videre heller ikke ønsket at kommentere sagen.

iOS 14.3, der er næste opdatering af styresystemet, frigives i denne uge.

Men betatestere, der har modtaget opdateringen før tid, har fortsat problemet.

Har fejl i skærmen Det er ikke kun softwaren, der driller iPhone-ejere. For hvis du har en iPhone 11, som skærmen er holdt op med at reagere på, kan du måske få den gratis repareret. Apple har nemlig opdaget en alvorlig fejl på modeller, der er bygget mellem november 2019 og maj i år. Den betyder netop, at skærmen på den dyre telefon kan fejle. Du kan tjekke, om din telefon er dækket, her.

Trist besked til 600 kunder: Ingen iPad til dig