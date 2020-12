Julegave på nettet? Så har du travlt

PostNord sender 1000 ekstra mand på gaden i weekenden for at kunne følge med

Senest på søndag skal PostNord have de pakker, du bestiller på nettet. Ellers bliver det meget svært at få julegaverne frem før juleaften.

- Og det er meget vigtigt at understrege, at det er os, der skal have pakkerne. Det er ikke nok, at pakken er registreret som klar til at blive sendt fra butikken, du køber hos, siger pakkechef Lene Reipuert til Ekstra Bladet.

- Pakken skal være hos os inden for landets grænser senest på søndag, hvis det skal lykkes at få den ud i tide.

- Hvordan finder man ud af, om pakken er indleveret til tiden?

- Du kan følge pakken i vores trackingsystem. Og her skal der simpelthen stå i trackingen af pakken, at den for eksempel er ankommet til vores pakkecenter i Brøndby.

Drukner i pakker

- Hvor travlt er der lige nu?

- Allerede det her døgn ligger vi 100 procent over, hvad vi så i samme periode sidste år. Min fornemmelse er derfor, at der er rigtig mange, der vil handle digitalt her op til på søndag.

- Der kommer simpelthen ekstra fart på nethandlen, der som bekendt har været markant større i år på grund af coronaen. Vi kan bare se, at når nedlukningerne sker, så eskalerer det.

Presset hos pakkefirmaerne er enormt i år. Og julehandlen gør kun presset endnu større. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

- Hvordan løser I så stor en opgave?

- For at det her kan lykkes, mobiliserer vi ekstremt meget ekstra arbejdskraft hen over weekenden. Vi er næsten oppe på at sende 1000 medarbejdere flere på gaden, så vi er gearet til at tage imod de mange pakker.

- Vi kører også ud hele weekenden, hvor vi normalt ikke leverer til private adresser.

- Du har samtidig mulighed for sætte et engangsfuldmagt på din dør, der giver pakkeposten lov til at sætte pakken ved en nabo eller et andet sted, hvis du ikke er hjemme eller gerne vil have en kontaktfri levering.

- Det sikrer, at flere ikke får et forgæves besøg af os, lyder rådet fra Lene Reipuert hos PostNord.

Pakkebutikkerne er propfyldte for tiden. Foto: Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix

GLS: Grænsen er nået Hos en af Danmarks andre store pakkefirmaer, GLS, råder man nu kunderne til at lade være med at bestille pakker til hjemmelevering. - Vi er nået grænsen for, hvor mange pakker vi kan håndtere på et produktionsdøgn, forklarer direktør Karsten Klitmøller. - Derfor opfordrer vi vores kunder og modtagere til ikke at bestille pakker med levering til hjemmeadressen. GLS håber, at det kan sikre, at pakkerne i stedet når frem til jul, hvis man bestiller dem til en PakkeShop. - Og vi håber, at modtagerne henter deres pakker samme dag, som de får besked om, at den er kommet. Det giver et bedre flow i vores PakkeShops.

