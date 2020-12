Julens bedste hovedtelefoner

Gode råd om købet

Andres mening kan være forskellen mellem at gøre et rigtigt godt køb eller at sidde tilbage med en skuffende hovedtelefon. Tjek derfor både professionelle anmeldelser og brugernes kommentarer til den model, du overvejer at købe til dig selv eller give i julegave.

Pasformen er det halve af oplevelsen ved en hovedtelefon. Så uanset om du vælger en in-ear, on-ear eller over-ear model, er det afgørende, at du prøver dem inden købet, hvis det er muligt. Men det er mindst lige så vigtigt, at du efter købet tilpasser modellen med de medfølgende øredutter til in-ear hovedtelefoner. Og justerer hovedbåndet og andre fysiske elementer bedst muligt på andre modeller. Kun på den måde får du den optimale lydoplevelse.

Tjek hvordan hovedtelefonen oplades. Vi råder dig til at undgå den gamle microUSB-ledning til opladning, hvis du har en alternativ og lige så god hovedtelefon med den nyere USB-C-standard eller lightning stikket fra Apple.

De fleste hovedtelefoner kan i dag opdateres med ny firmware. Altså den software der styrer, hvordan hardwaren – selve hovedtelefonen – virker. Sørg løbende for at opdatere til nyeste software.

Hvis der følger en app med til din hovedtelefon, skal du bruge den og lære, hvordan du bedst indstiller hovedtelefonen. Bruger du blot standardindstillingerne, risikerer du at få en dårlig oplevelse, som du nemt kunne forbedres ved blot at bruge appen rigtigt.

Husk at hovedtelefoner ikke altid er ligeværdigt bygget til Android-telefoner og iPhones. Hvis det er afgørende for dig, at modellen fungerer bedst med for eksempel en Android-telefon, bør du tjekke, om der er en velfungerende app til formålet.

Betyder sport og udendørs aktiviteter meget for dig, stiller det særlige krav til din hovedtelefon. Tjek derfor grundigt hvorfor modellen er sikret mod snavs og ikke mindst mod påvirkningen fra sved, fugt og vand.

Brug dine hovedtelefoner med omtanke. Ingen har godt af at have høj lyd i ørerne dagen lang. Faktisk kan lydoplevelsen blive bedre, hvis du skruer en smule ned. Sørg også for at holde pauser – det er sundt for dine ører og dit velbefindende.