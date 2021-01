Kæmpe Facebook-læk: Sælger dit telefonnummer

Hacker hævder at have over 600.000 danske telefonnumre - og har lavet en robot, der gør det nemt at købe dem

Mere end 500 millioner telefonnumre flyder netop nu rundt på nettet. Og over 600.000 af dem er danske og stammer fra et gigantisk læk hos Facebook, skriver Motherboard.

Der er tale om de numre, som brugerne har delt med Facebook blandt andet for at kunne sikre deres konto med såkaldt to-faktor bekræftelse.

Da data også indeholder navnet på den, som nummeret passer sammen med, kan det være alvorligt, hvis man har brug for at beskytte sin identitet.

Her kan man se, hvor mange numre der ifølge hackeren er hentet fra danske Facebook-konti. Foto: Twitter

Gør stuen til en hjemmebiograf

Robot sælger løs

Det er vanen tro uvist, hvem hackeren er.

Men vedkommende har gjort det nemt for interesserede at købe sig adgang til data. Salget sker nemlig med en særlig robot på beskedtjenesten Telegram.

Og prisen? Lidt over 100 kroner for et enkelt nummer, men med rabat hvis du køber mere. Her er prisen fx godt 30.000 kroner for 10.000 numre.

Sådan ser rådata angiveligt ud. Foto: Twitter

Advarer hjertepatienter mod ny iPhone

Stammer fra 2019

Facebook bekræfter over for Motherboard, at numrene stammer fra databasen hos det sociale netværk. Men at numrene er mindst et par år gamle, da lækket skete i 2019.

De data, som Facebook har tjekket fra hackerens database, stammer således fra før det tidspunkt i 2019, hvor sikkerhedshullet blev lukket.

Det ændrer imidlertid ikke på, at mange fortsat bruger de numre, som nu er sat til salg på nettet.

Du kan læse mere om sagen på The Verge, der fortæller, at hackeren giver køberne to muligheder. Nemlig enten at slå en person op ved at bruge vedkommendes Facebook-id. Eller at slå en persons Facebook-detaljer op ved at indtaste vedkommendes telefonnummer.

Samsung kopierer OnePlus