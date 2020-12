Kæmpe prisforskel på lejefilm

Nyt pristjek viser, at du skal kigge dig godt for, inden du lejer film på nettet

Konkurrencen om at leje film på nettet er tilsyneladende stor i Danmark. For et pristjek, som MereMobil.dk netop har lavet, afslører store prisforskelle på leje af den samme film.

For eksempel koster det 29 kroner at leje 'Klovn The Final' hos Blockbuster, men 49 kroner hos Apple TV og ViaPlay. Er du derimod kunde hos YouSee kan filmen lige nu ses gratis.

Advarer mod webshop: Bondefanger dig

Her er prisen den samme

Også den danske film 'De Frivillige' er gratis hos YouSee, men koster hos andre tjenester fra 29 til 39 kroner at få lov til se.

I andre tilfælde er der imidlertid ingen konkurrence. Det gælder for eksempel filmen Greenland. der ifølge techmediet udlejes til 49 kroner, uanset hvilken filmtjeneste du vælger at bruge.

Hæver prisen 390 procent