Kineserne kommer

Sjaow-mi.

Så skal vi igen lære at sige navnet på en kinesisk techgigant. Først var det Huawei - wah-way – og nu Xiaomi.

For mens Huawei har haft nogle svære år herhjemme på grund af en amerikansk boykot, øjner Xiaomi muligheden for at fiske danske mobilkunder.

Vakse læsere vil indvende, at Xiaomi har været på det danske marked i flere år. Og at firmaet før har solgt mobiltelefoner, hvilket er rigtigt.

Men salget af alt fra robotstøvsugere til elektriske løbehjul og billigere smartphones er sket via importører og ikke direkte fra Xiaomi. Og mobiltelefonerne har været en parentes, da Xiaomi ikke har gjort det store ud af at markedsføre sig selv.

Det forsøger Xiaomi at lave om på med åbningen af et dansk kontor og ved at sætte gang i den helt store markedsføring af flere nye telefoner.

Et kig på salgslisterne hos de største teleselskaber herhjemme afslører imidlertid, at det kan blive en svær kamp at vinde. Danmark er i høj grad et iPhone-land. Og køberne af Android-telefoner, som der findes mange af, ender ofte med at købe en model fra Samsung.

Xiaomi har en endnu større udfordring foran sig. Nemlig kampen for at overbevise danske forbrugere om at de kan stole på et firma, som blandt andet USA er stærkt kritisk over for, fordi det som andre store firmaer i Kina er tæt forbundet til landets udemokratiske styre.

Indtil videre bygger den skepsis mere på formodninger og følelser end på hårde fakta. Men det er naturligvis noget, man som forbruger skal have med i sine overvejelser.

Du skal også vide, at Xiaomi efter min mening har pillet lidt for meget ved Googles styresystem. Det er både godt og skidt.

Det gode er, at firmaet har gjort det nemmere og mere farverigt at bruge og forstå styresystemet. Det trækker ned, at telefonerne er fyldt med Xiaomi-apps, du ikke kan fjerne. Og at det er unødigt bøvlet og tidskrævende, når man installerer flere apps på samme tid, da du - app for app - sendes til et ekstra unødigt vindue, som andre Android-telefoner ikke har.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

OnePlus 9 er den billigste i serien og koster fra 5499 kroner. Pr-foto

Renere alternativ En anden kinesisk producent har allerede fodfæste herhjemme: OnePlus. Og de er både på hardware og software værd at overveje som alternativ til Xiaomi. De seneste modeller hedder OnePlus 9 Pro og OnePlus 9. Begge er som tidligere en ’renere’ udgave af Googles Android-system, uden de mange fingeraftryk som Xiaomi sætter på styresystemet i deres software. Byggekvaliteten er ligeledes i top og har fået bedre kameraer. Modellerne - særligt OnePlus 9 - er trods flere prisstigninger stadig pengene værd.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Xiaomi Mi 11 Lite er en tynd, let og prisbillig, der sætter en ny standard for moderne mobiltelefoner, der er til at betale. Pr-foto

Bredt katalog

Forleden lancerede Xiaomi tre nye 5G-modeller i sin Mi 11-serie: 11 Ultra, 11i og 11 Lite.

Ekstra Bladet har testet de tre nyheder, hvor særligt Mi 11 Lite skiller sig ud som et virkeligt stærkt bud til dem, der gerne vil have en moderne Android-telefon. Men som vil betale mindst muligt for den.

Her har Nokia og Motorola hidtil været førende, men Xiaomi gentager det kunststykke, både Huawei og OnePlus har haft succes med.

Mellemmodellen Mi 11i leverer meget af det, du får i en OnePlus-telefon. Pr-foto

Således er Mi 11 Lite tynd med sine 6,81 millimeter i tykkelse og 159 gram i vægt. Men selvom prisen er 2990 kroner, får man et flot 6,55 tommers AMOLED-display med 90 Hertz billedopdatering.

Der er selvfølgelig ikke tale om det bedste display, man kan købe. Det er bare klasser over, hvad man normalt ser i så prisbillig en model. De interne muskler har under vores test været rigeligt til målgruppen.

Mi 11 Ultra har det vildeste kameramodul på bagsiden, der længe er set på en mobiltelefon. Pr-foto

Vil man have mere - og betale mere - er Mi 11 Ultra og Mi 11i stærke alternativer. Mi 11 Ultra er med sin enorme kamerablok på bagsiden, der også har et indbygget display, for dem, der bare ikke kan få nok.

Derimod svarer Mi 11i ganske godt til det, man får for pengene i en OnePlus-telefon.

Mi 11 Ultra koster 9490 kroner, mens du skal slippe 4990 kroner for Mi 11i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lei Jun har grundlagt Xiaomi, men spiller også en politisk rolle i det kinesiske regime. Foto: Jason Lee/Ritzau Scanpix

Kinas Steve Jobs

Det er en tro og meget rig partisoldat, der står i spidsen for Xiaomi.

51-årige Lei Jun, der grundlagde firmaet i 2010, er nemlig udpeget som delegeret til Den Nationale Folkekongres.

I praksis er det kinesiske parlament et gummistempel for de beslutninger, som regeringen i det autoritære styre tager. Men udpegningen viser, hvor vigtig styret mener, at Lei Jun og Xiaomi er.

I dag er han da også en af landets rigeste mænd og står fortsat i spidsen for Xiaomi.

Det er en position, han helt som Steve Jobs har opnået ved fra bunden at stifte og drive en række techfirmaer til stor succes.