Kinesisk gigant vil erobre Danmark

Globalt har kinesiske Xiaomi rigtigt godt fat i kunderne. Men herhjemme går det mindre godt, skriver MereMobil.dk.

Senest i 2018 forsøgte den kinesiske techgigant uden større held at få gang i det danske marked. Dengang var et af problemerne, at firmaets telefoner var alt for 'kinesiske' i sin brugerflade og ikke særligt orienteret mod sine vestlige kunder.

AMOLED-display

Det kan muligvis ændre sig nu, hvor Xiaomis seneste topmodel, Xiaomi Mi II, bliver tilgængelig i Danmark. Det er en topmodel med stærke specifikationer, som får mange pæne ord med på vejen i denne aktuelle anmeldelse i The Guardian. Og prissætningen er aggressiv, hvilket kan gøre det lidt mere træls at være OnePlus eller Samsung-sælger.

Xiaomi Mi II benytter således topmodel-processoren Snapdragon 888 5G fra Qualcomm, ligesom der er 8 GB RAM og 256 GB lagerplads.

Telefonen har en 6,8-tommer AMOLED-skærm med 120 Hz-skærmteknologi, der fungerer dynamisk, altså 30, 60, 90 og 120 Hz. Dermed kan opdateringshastigheden automatisk tilpasses til det aktuelle behov, hvilket er med til at spare strøm. Samsung benytter samme fremgangsmåde i Galaxy S21-serien.

Ligner Samsungs bedste

Kameraet har en 108 megapixels hovedsensor, som vi også har set på Samsung Galaxy S20 Ultra og Galaxy S21 Ultra. Udover denne store sensor findes en 13 megapixels ultravidvinkel og en 5 megapixels telephoto-linse. I softwaren ligger desuden en funktion, der gør det muligt at fjerne uønskede objekter fra det billede, man har taget.

I lighed med markedets andre topmodeller kommer Mi II med en in-screen fingeraftrykssensor samt understøttelse af 5G-netværk.

Xiaomi Mi II sælges herhjemme med Xiaomis egen brugerflade kaldet MIUI 12, der er langt oven på Android 11. Og prisen? Den lander på 6290 kroner uden abonnement.

Det skal du vide Skærm: 6,8 tommer Type: AMOLED, HDR10+ Opløsning: 3.200 x 1.440 pixels PPI: 515 Opdateringshastighed: 120 Hz dynamisk (fra 30, 60, 90 og 120 Hz) Processor: Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM: 8 GB Hukommelse: 256 GB Udvidelse af hukommelse: Nej Kamera 1: 108 megapixels, f/1.85, OIS Kamera 2: 13 megapixels ultra vidvinkel Kamera 3: 5 megapixels fotofoto, f/2.5, OIS Frontkamera: 20 megapixels, f/2.3 Batteri: 4.600 mAh 3.5 mm. Jackstik: Nej – 3.5 mm. adapter medfølger i salgspakken Stereohøjttalere: Ja Kablet opladning: Ja, 55 watt Trådløs opladning: Ja Oplader medfølger: Ja Forbindelser: USB-C, Bluetooth 5.2, W-Fi 6 5G: Ja Dual-SIM: Ja E-SIM: Ja Fingeraftryk: Ja. I skærmen IP-beskyttelse Ikke oplyst Størrelse: 164.3 x 76.6 x 8.06 mm. Vægt: 196 gram System: Android 11 Brugerflade: MIUI 12 Vis mere Luk