Køb for andres skyld

Dette er en lidt paradoksal test.

For hvor vi normalt tester gear og gadgets, der skal give brugeren en særlig oplevelse, er det typisk andre, der vil få glæde af det webkamera og headset, vi har sat på en prøve i dag.

Man skal dog ikke lave mange klik på de store elektronikbutikkers hjemmesider i disse måneder for at finde ud af, at netop et godt kamera og en hovedtelefon med indbygget mikrofon er eftertragtede varer.

Faktisk så meget at det i perioder har været umuligt at få fingrene i særligt de webkameraer, som mange har brug for til hjemmekontoret. Og jo, jeg ved godt, at der sidder både et kamera, højttalere og en mikrofon i de fleste bærbare, som ansatte får med sig fra deres arbejde.

Men hverken kvaliteten eller brugeroplevelsen er særlig god. Slet ikke for dem du forsøger at tale med, og som gerne skulle kunne se dig digitalt i øjnene.

Det er ikke verdens mindste webkamera, men det kræver også plads at levere så god en billedkvalitet, som Logitech her gør. Foto: Ekstra Bladet

Denne skærm er en bouillonterning

Gør andre glade

Vi har derfor med vilje valgt at gå den stik modsatte, men også dyrere vej i dag ved at teste et af de bedste 4K-kameraer, som Logitech producerer. Og teste et rigtigt godt trådløst headset fra samme producent. Lad os begynde med kameraet.

Her lyder 4K-billedkvalitet jo af 'alt for meget', hvilket delvist er rigtigt, når signalet først er sendt via internettet og måske rammer et display, der ikke er i nærheden af 4K-kvalitet.

Men jeg vil ikke lægge for meget i den del af specifitikationerne. Her er det meget mere interessant, hvad et højopløseligt videobillede betyder, når du for eksempel er på Teams eller Zoom med andre.

Således har jeg under testen fået adskillige meget positive reaktioner fra andre. For pludselig kan de faktisk se mig, mit alt for lange hår og begyndende rynker.

Det er groft sagt næsten som at være der selv, når man laver videosamtaler med mig. Ærgerligt nok får jeg som den, der streamer mit videosignal til andre, meget mindre ud af oplevelsen - bortset fra alle roserne.

Sådan sidder kameraet, når du bruger det på din pc-skærm. Foto: Ekstra Bladet

Blå videosamtaler

Har jeg derimod brug for at lave en videooptagelse, der skal vises senere, er det oplagt en fordel, at billedkvaliteten er så høj, som den er på denne model.

At Logitech samtidig har lavet en app, Capture, hvor der er mulighed for at lave tæt på professionelle indstillinger eller bare tage et billede eller lave en videooptagelse med, er samtidig et plus.

Vanen tro er det også nemt at sætte både software og kameraet op. Men jeg har rent teknisk haft et mindre problem med nogle, men ikke alle Teams-videosamtaler, som uvist af hvilken grund begyndte med et blåt billede af mig.

Det blå forsvinder, når jeg åbner Capture-programmet fra Logitech. Mit bud: Fejlen skyldes sandsynligvis, at der er brug for en mindre ændring i softwaren hos enten Microsoft eller Logitech. Eller at jeg skal prøve at geninstallere kameraet eller flytte et kabel.

Tv'et der går helt i sort

Headset hæver lydkvalitet

Hvad der er sværere at rette, er derimod den lydkvalitet, som de indbyggede mikrofoner i både dette webkamera og lignende modeller leverer. Dermed ikke sagt at den var for dårlig til at kunne bruges. Slet ikke.

Men da vi samtidig har testet Zone Wireless-headsettet fra Logitech, er det tydeligt, hvor god lydkvaliteten KAN blive. Den er nemlig rigtig god i dette headset - og igen til særlig glæde for dem, der lytter i den anden ende.

En del af forklaringen er naturligvis, at mikrofonen sidder det rigtige sted på en arm foran din mund og ikke længere væk i et kamera eller en computerskærm.

Det gør det ganske enkelt nemmere for en god, velplaceret mikrofon som denne at fange din tale, men også at sortere omgivende støj effektivt væk, hvilket headsettet er god til.

Jeg kan i øvrigt lide, at det sidder godt på hovedet og over ørerne. Derfor kan du uden problemer bruge det i flere timer, mens du skifter mellem musik, videolyd og samtaler.

Headsettet er velbygget, sidder godt på hovedet og leverer ikke mindst en fin lydkvalitet fra mikrofonen. Foto: Ekstra Bladet

Flere på vej

Forvirrende strømstyring

Den lyd, du hører, er dog ikke på niveau med den lydoplevelse, du får i en god normal hovedtelefon. Særligt musikafspilning er på det jævne og ikke prangende. Men det er headsettet så heller ikke bygget til.

Den trådløse forbindelse til computeren, som kan ske via den medfølgende dongle, er upåklagelig stabil og gør det muligt for dig at bevæge dig ud i køkkenet eller en tur på terrassen, uden at du skal frygte, at signalet forsvinder.

I begyndelsen af testen var jeg i øvrigt en smule forvirret over strømstyringen, som Logitech har valgt at foregå via softwaren, der er bygget til headsettet.

Det betyder, at du i softwaren skal indstille headsettet til fx automatisk at slukke efter fem minutters inaktivitet. Men det virker faktisk, når man først forstår systemet. Og det er nemt at tænde headsettet igen.

Billig iPhone? Den skal du vælge

Du kan trådløst lade kameraet, men også bare bruge et USB-C-kabel. Foto: Ekstra Bladet