Kræver nummerplade på droner

Pisk og gulerod er redskaberne, der skal få amerikanske droneejere til at opføre sig klogere og mere sikkert.

Landets luftfartsmyndigheder vil nemlig stille nye krav til de næsten to millioner registrerede droneførere, men samtidig give dem mulighed for at flyve om natten og hen over mennesker.

Det mest interessante krav er, at hvis man vil bruge sin drone uden for godkendte områder, skal den som hovedregel have en digital nummerplade.

I praksis er der tale om en radiosender, som kan være bygget ind i dronen eller kobles på den.

Senderen kan give myndigheder på jorden besked om, hvor dronen er, hvad den laver, og ikke mindst hvem der ejer den. Og den ventes at blive et vigtigt redskab i situationer, hvor en drone kommer for tæt på lufthavne eller udfører operationer, der kræver en nærmere undersøgelse.

Droneproducenterne har fået halvandet år til lave en løsning, som kan give deres produkter en brugbar nummerplade. Et år senere må brugerne ikke længere bruge droner, som ikke lever op til reglerne.

Også i EU og hermed Danmark overvejes lignende løsninger.

Du kan læse mere om de danske regler for droneflyvning her. Og ikke mindst de seneste EU-regler på området som snart træder i kraft.

Ramt af forbud Helt som Huawei har oplevet det, kommer en anden stor elektronikproducent fra Kina nu på den sorte liste. USA har netop besluttet, at dronefirmaet DJI ikke længere må bruge amerikansk teknologi i sine produkter, da man frygter, at det hjælper de kinesiske myndigheder med spionere via de data, som dronerne samler sammen.

