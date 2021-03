Kræver penge af Apple og Samsung

Huawei vil have betaling for en række 5G-patenter, som firmaet mener, de vestlige mobilproducenter udnytter

Når man ikke kan tjene penge på karrusellerne, må man prøve på gyngerne.

Sådan er filosofien tilsyneladende hos kinesiske Huawei, der nu finder den store blok med regninger frem. De skal ifølge Bloomberg sendes til blandt andet Apple og Samsung som betaling for brug af kinesisk udviklet 5G-teknologi.

I nye problemer

Alternativ pengestrøm

I mere end et år har Huaweis egen forretning på salg af mobiltelefoner til blandt andet Danmark været voldsomt hæmmet af den amerikanske boykot.

Den betyder, at Huawei for eksempel ikke kan få adgang til den fulde udgave af Googles Android-system eller Googles tjenester. Det gør reelt firmaets telefoner og andet udstyr ubrugelige eller i det mindste uinteressant for danske kunder.

Men ved at forlange penge for 5G-patenterne direkte fra konkurrenterne, kan Huawei skabe sig en alternativ og ganske lukrativ strøm af indtægter.

Spørgsmålet er så, om for eksempel Apple er enig med kineserne i deres opfattelse af, hvad det skal koste. Eller om amerikanerne overhovedet mener, at Huawei har ret til penge for den teknologi, Apple har brugt i deres iPhones.

