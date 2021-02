Kviklånfirma politianmeldes: Betal penge retur

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Hvis du har taget et lån hos simbo.dk eller kronelån.dk siden 1. juli 2020, er der en god grund til at tjekke dit lån efter i sømmene.

Ifølge Forbrugerombudsmanden kan du have krav på at få penge retur fra Capitolia ApS, der står bag kviklånssiderne.

Der er nemlig ulovligt opkrævet både gebyrer og lagt morarenter på lånet, er myndighedens vurdering. Og sagen er så alvorlig, at selskabet nu meldes til politiet.

Svig og udnyttelse

Capitolia havde i sit seneste regnskabsår et overskud på 19 millioner kroner efter skat og er ejet af firmaet AS Sun Finance Scandinavia, der har adresse i Letland.

Problemet er bare, at selskabet angiveligt har forsøgt at omgå det loft på årlige omkostninger, der blev indført netop 1. juli sidste år. Det lyder på 35 procent, men Capitolia ApS valgte på det tidspunkt at indføre et gebyr på 17 procent af hele lånets saldo, hvis kunderne ikke sender deres økonomiske oplysninger til selskabet hver 30. dag.

'Aftalerne er fremkaldt ved svig og udnyttelse af forbrugernes økonomiske vanskeligheder,' skriver ombudsmanden torsdag i en pressemeddelelse om sagen.

Her er den anden hjemmeside, som nu bliver politianmeldt. Skærmdump

Enorme morarenter

Også et gebyr på 20 procent af saldoen, når der hæves penge på lånet, mener ombudsmanden er ulovligt.

Firmaet har nemlig valgt at undtage gebyret fra beregningen af omkostninger, som forbrugerne skal betale. Og det må man ikke.

Endelig har Capitolia pålagt en morarente på 37 procent, hvis et afdrag betales for sent. Det er markant højere, end den rente man ifølge loven må kræve.

Kræv pengene retur

Ombudsmanden har nu bedt selskabet betale pengene tilbage, ligesom de berørte kunder opfordres til selv at kontakte simbo.dk eller kronelån.dk og kræve en tilbagebetaling.

Hvis man fortsat har et lån hos Capitolia, kan det beløb, du har til gode hos Capitolia, ifølge ombudsmanden trækkes fra din gæld. Det gælder også, selvom lånet eventuelt er videresolgt til tredjemand eller overdraget til inkasso.

Ekstra Bladet har torsdag bedt ledelsen i Capitolia om en kommentar til sagen.

