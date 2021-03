Lægger sig ud med OnePlus

Hvis man spurgte OnePlus, ville de sikkert svare, at deres kommende OnePlus 9-serie er 'noget helt andet'. Omvendt vil Samsung sige, at deres nyheder i Galaxy A-serien er 'deres helt egne'.

Sandheden ligger nok midt imellem. For Samsung og andre producenter af dyrere smartphones har længe oplevet OnePlus som en træls sten i skoen med deres prisbillige alternativer til topmodellerne.

At firmaer som Nokia, Motorola og tidligere Huawei har taget en god bid af markedet for billigere telefoner er uanset svarene en del af forklaringen på, at Samsung nu har udbygget sin A-serie.

Kopierer succes

De nye modeller - der lanceres samme dag, som Samsung advarer om, at Galaxy Note nok ikke bliver til noget i år - hedder Galaxy A52 (både i 4G og 5G-udgaver, red.) og Galaxy A72 (kun 4G). Og målet virker delvist til at være at kopiere OnePlus' succes med deres 'næsten topmodeller' til den halve pris.

Således har både A52 og A72 gode Super AMOLED displays med 90 eller 120 Hertz billedopdatering, op til 8 gigabyte RAM og overraskende nok mulighed for at bruge et eksternt hukommelseskort. Det er ellers i dag fjernet fra Samsungs flagskibe.

Bagsiden af A72. Foto: Samsung

Lader følger med

Modsat Samsungs dyreste Galaxy S-serie følger der her en hurtiglader med i salgskassen, ligesom du kan tilslutte en normal hovedtelefon.

Kameraerne er ligeledes tilpasset de fleste brugeres behov, og så er modellerne IP67-beskyttet mod støv og vand. Det er rigtigt godt.

Men der er naturligvis lavet noget kompromisser for at få prisen langt nok ned. Det betyder et mere simpelt materialevalg med mere plastik og mindre metal. Du får heller ikke trådløs opladning eller eSIM.

Alle fravalg er til at leve med.

Det koster de Galaxy A72 4G (6 GB RAM + 128 GB intern lagerplads): 3399 kroner - sælges i sort, hvid, violet og blå Galaxy A52 5G (6 GB RAM + 128 GB intern lagerplads): 3199 kroner - sælges i sort, hvid, violet og blå Galaxy A52 4G (6 GB RAM + 128 GB intern lagerplads): 2599 kroner - sælges i sort Kilde: Samsung

