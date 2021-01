Løber fra klart løfte

Naturligvis kan du ikke stole på Facebook og særligt dets chef Mark Zuckerberg, når der udstikkes et løfte om, at data ikke deles. Og at dit privatliv skal beskyttes.

Det var ellers netop sådan et løfte, som brugerne af WhatsApp fik tilbage i 2014, kort efter Facebook havde købt beskedappen for 115 milliarder kroner:

'Der har været en masse upræcis og ligegyldig information om, hvad vores fremtidige partnerskab kommer til at betyde for data og privatliv,' skrev den daværende chef og tidligere ejere af WhatsApp, Jan Koum, i et længere blogindlæg.

'Respekten for dit privatliv er kodet ind i vores DNA,' lød det videre.

I 2018 forlod Jan Koum imidlertid Facebook, efter det gik op for ham, at hans løfter fra 2014 var bullshit.

Og i disse dage får brugerne af WhatsApp i en række lande så beviset for, at det ikke kun var bullshit, men direkte løgn når der blev lovet fortsat beskyttelse af data og privatliv.

Apple strammer sit datagreb

Artiklen fortsætter under billedet...

Facebook i panik: Angriber Apple

Slet eller sig ja

Beskeden til dem er, at medmindre de sletter WhatsApp og i stedet bruger for eksempel den langt sikrere Signal-app, skal de acceptere, at data i stor stil kommer til at flyde mellem WhatsApp og Facebook.

Som det fremgår af denne oversigt hos techsiden 9to5Mac er WhatsApp da også suverænt en af de mest dataslugende apps, mens Signal holder fingrene fra brugernes data, når de bruger denne beskedapp.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan beskriver WhatsApp i dag, hvilke data man får fingrene i, når du bruger appen. Skærmdump fra Apples appstore

Facebook: Rammer ikke EU

Facebook afviser i dag, at brugere i Europa skal frygte, at der sker mere datadeling, end den som de markant strammere GDPR-regler giver WhatsApp og Facebook lov til. Løftet falder, selvom firmaet tidligere er blevet afsløret i netop at dele data fra EU-borgere.

Firmaet understreger samtidig, at uanset hvor man bor, kan uvedkommende - herunder Facebook - ikke læse med i de beskeder, du deler på WhatsApp, da de er krypterede.

Indtil videre er det derfor blandt andet amerikanske brugere, der i den grad kan føle sig narret af de nu brudte løfter om, at privatlivet ville blive respekteret på WhatsApp.

Førnævnte alternativ til WhatsApp, Signal, har derfor de seneste uger oplevet en stigende interesse. Og den er ikke blevet mindre, efter verdens rigeste mand, Elon Musk, har anbefalet at bruge netop denne app: