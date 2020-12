Lukker flere ind på corona-app

Det skriver ministeriet

Det vil snart være muligt for endnu flere danskere at bruge smitte|stop, da appen kommer til at virke på flere ældre modeller af iPhones. Det kommer til at gælde for iPhone 5s, iPhone 6 og iPhone 6+. Det forventes, at appen kommer til at virke på disse telefoner i starten af det nye år.

Danskere med ældre iPhone modeller har ikke tidligere haft mulighed for at bruge appen, da appen er bygget på en ny teknologi fra Apple, der som minimum kræver, at styresystemet skal være opdateret til version iOS 13.5. Det har betydet, at det kun er personer med nyere iPhones, der har kunne downloade smitte|stop.

Apple har nu videreudviklet teknologien, så det understøttes på version 12.5 af styresystemet, som ældre telefoner kan opdateres til. Det kræver dog en række tekniske tilpasninger af appen. Derfor forventes det, at brugere af ældre iPhones kan bruge appen i starten af 2021.

Denne ændring betyder, at det bliver muligt for endnu flere danskere at downloade og bruge appen til gavn for smitteopsporingen. Jo flere der anvender smitte|stop, desto flere smittekæder kan appen hjælpe med at bremse.