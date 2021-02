Lukket ude af Facebook: Nul service

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

24. august sidste år oplevede Kristian Høj Mathiesen det, enhver med en Facebook-profil frygter: Han blev hacket og efterfølgende lukket ude af sin konto.

Og ikke nok med at hans personlige profil kort efter blev permanent lukket af Facebook. Han mistede samtidig adgangen til virksomhedssiden @Gadebold, som han bruger til at være i kontakt med dem, der interesserer sig for hans app af samme navn.

I begyndelsen regnede Kristian dog med, at det ville være en formalitet at få genskabt kontoen.

- Men det var som at tale til en væg, når jeg forsøgte at få en dialog med dem, fortæller han i dag til Ekstra Bladet.

Stjal for 20.000 kroner

Og der var heller ingen hjælp at hente, da han opdagede, at hackerne misbrugte hans Facebook-konto til at købe annoncer for næsten 20.000 kroner med hans to betalingskort.

- Hver gang jeg spørger Facebook om noget, får jeg et automatisk svar fra en robot, som ikke giver mig nogle brugbare svar eller løsninger. Det er umuligt at få hjælp fra en Facebook-medarbejder.

Således oplevede Kristian også, at den appel, han fik mulighed for at indgive efter lukningen af hans personlige profil, automatisk blev afvist få minutter senere.

- Det er tydeligt, at det var en robot, der automatisk afgjorde, at jeg var udelukket permanent.

- Og i flere måneder efter svarer de tilbage med ubrugelige mails fyldt med links, der ikke hjælper mig. De har slet ikke forstået mit problem eller forsøgt at sætte sig ind i sagen.

Kristian Høj Mathiesen brugte forgæves over et halvt år på at få hjælp fra Facebook. Så ringede han til Ekstra Bladet. Privatfoto

Robot-hjælp er ikke nok

Først da Ekstra Bladet tidligere på måneden kontakter Facebook, sker der pludselig noget. Nu bliver Kristians personlige konto lukket op, men han mangler fortsat at få adgang til virksomhedssiden @Gadebold.

Og han er skuffet over den behandling, som det sociale netværk giver brugerne, når de som ham bliver hacket og lukket ude.

- Facebook skal tage deres brugere og kunder langt mere alvorligt, end jeg har oplevet det. Der er brug for et menneske i den anden ende, der kan træde til, når deres robot-hjælp ikke rækker.

- Og så skal de da give nogle svar på, hvad der er sket med ens profil i den periode, hvor den har været i andres hænder. De svar har jeg aldrig fået.

Sagen er meldt til politiet.

Siden @Gadebold er fortsat aktiv, fordi Kristian har en ven, som er tilknyttet som skribent. Men de har i dag ikke fået den fulde adgang til siden tilbage. Skærmdump

Facebook ved det godt

Hos Facebook ved man godt, at brugere som Kristian Høj Mathiesen ender med at bruge måneder på at få ubrugelige svar. Og at problemet bestemt ikke er nyt.

Senest har firmaets eget såkaldt tilsynsråd – med Helle Thorning-Schmidt i spidsen – også kritiseret, at der i sager, hvor brugerne automatisk smides ud, ikke er et menneske i den anden ende.

’Vi har efter nærmere gennemgang gendannet den pågældende konto, og beklager meget den frustration og ulejlighed, som sagen her har skabt,’ lyder det fra Lukasz Lindell, der er såkaldt Corporate Communications Manager for Facebook i Norden.

Delte terrorindhold

Han forklarer videre, at konti bliver lukket, hvis de ikke overholder retningslinjerne. For eksempel hvis de bruges til chikane eller deling af skadeligt indhold.

’I den konkrete sag blev kontoen fjernet for gentagne gange at have delt terrorindhold. Da brugeren efterfølgende anmodede os om at omstøde vores beslutning, fik han at vide, at beslutningen var korrekt.’

’Men fordi det har vist sig, at det ulovlige indhold blev delt, efter at brugerens konto blev kompromitteret, har vi gendannet adgangen til kontoen.’

Sådan ser et af de mange automatiske svar ud, som Kristian har modtaget. Skærmdump

Ikke altid en robot

Lukasz Lindell afviser over for Ekstra Bladet, at brugerne som udgangspunkt får svar fra en robot.

’I langt størstedelen af de tilfælde, hvor brugere anker beslutninger, bliver sagerne behandlet af vores indholdsmoderatorer.’

’Der er dog undtagelser, som gælder sager, hvor vi er begrænset i vores antal af moderatorer på grund af COVID-19, eller hvor der er tale om helt særlige og ekstreme sikkerhedshensyn, eksempelvis indhold der involverer udnyttelse af børn.’

Beskyt din konto bedre

Ifølge Facebook lytter man både til brugernes og tilsynsrådets aktuelle kritik.

’Vi tilbyder gratis hjælp igennem vores hjælpecenter, og arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre vores systemer og på at gøre den hjælp, vi tilbyder, nemmere at benytte.’

Lindells råd til brugere som Kristian Høj Mathiesen er i øvrigt at gøre mere for, at man ikke bliver hacket. For eksempel ’at bruge totrinsgodkendelse, anlægge en sund skepsis og ikke klikke på mistænkelige links.’