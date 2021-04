Medie: Nu sker det

20. april holder Apple forårets store event - en ny iPad Pro med bedre display ventes at være blandt nyhederne

Så kan man alligevel bruge Apples stemmetjeneste Siri til noget fornuftigt!

Det må være konklusionen, efter techmediet MacRumors netop har afsløret, at Siri giver et ganske interessant svar, når man spørger tjenesten, hvornår den næste Apple-event holdes: 20. april, lyder svaret.

Sådan ser det ifølge MacRumors ud, da de spurgte Siri om, hvornår den næste Apple-event holdes. Skærmdump

iPad Pro og bærbare

Ekstra Bladet har tirsdag prøvet det samme, men svaret er her alene, at man bliver henvist til Apples officelle side med events.

Men ifølge MacRumors har adskillige af mediets redaktører og flere læsere altså fået et andet svar. Udover datoen afslører svaret naturligvis ikke, hvad der præcist vil blive vist frem.

iPad Pro med et forbedret display er imidlertid et godt bud på en af nyhederne. Også en lancering af forbedrede MacBook-bærbare med en bedre M1-processor og måske et opgraderet Apple TV kan være på programmet.

Eventen ventes at blive 100 procent digital eller alene med et lille, udvalgt og vaccineret publikum. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

