Milliardær i krig med sine ansatte

NYHEDSANALYSE: Amazon-stifter bruger alle midler for at nedkæmpe fagforeningerne

Hvis man vil vide, hvad der sker den dag techgiganten Amazon rammer Danmark som en digital tornado, kan man i disse dage blot kigge mod firmaets hjemland USA.

Her viser dets ejer, mangemilliardæren Jeff Bezos, nemlig præcis, hvad han tænker om sine lavtlønnede ansatte og de fagforeninger, de nu forsøger at danne.

Med hjælp fra dyrt betalte lobbyister men også sine egne ledere er Bezos gået i krig mod forsøget på at organisere arbejderne, som blot ønsker nogle af de rettigheder, enhver anstændig virksomhed giver.

Samtidig er arbejdspresset i techgiganten så hårdt, at chaufførerne ofte ikke har tid til at gå på toilettet, skriver The Intercept.

I stedet må de ty til at tisse i en flaske, hvilket Amazon i strid med fakta i sagen afviser sker. På samme måde afviser Amazon kritikken for at bekæmpe fagforeninger. I stedet mener firmaet, at det og ikke fagforeningerne er garant for, at de ansatte bliver fair behandlet.

Jeff Bezos malker samfundet, mener demonstranterne, der her er mødt op foran en afdeling af supermarkedkæden Whole Foods, som milliardæren også ejer og er i fuld gang med at digitalisere. Foto: Jason Redmond/Ritzau Scanpix

Økonomisk mareridt

Indtil videre er det godt 6000 ansatte på et Amazon-lager i Alabama, der trods massiv modstand vil stemme om at organisere sig.

Vedtager flertallet at gøre det, ventes andre lagre i resten af landet at følge efter. Og det er et mareridt for milliardæren, da han pludselig risikerer at skulle betale en ordentligt løn, også når en ansat er syg, pension og ikke mindst organiserede arbejdsforhold, hvor man ikke bruger medarbejderne på samme måde, som man tidligere brugte slaver eller i fremtiden ventes at kunne udnytte robotter.

For både Jeff Bezos og andre milliardærer som Elon Musk og Mark Zuckerberg ved godt, at hvis de skal betale alle i deres gigantiske virksomheder en fair løn - og betale skat som andre firmaer gør - ja, så bliver der markant mindre tilbage til deres personlige og allerede fyldte pengetanke.

Løsningen, som rigmændene har valgt, er derfor at skræmme de ansatte ved at true dem med automatisering, og med at de mister nogle af de få rettigheder og muligheder de allerede har, hvis der stemmes for en fagforening.

Amazons uvilje mod at betale en fair skat har ligeledes fået demonstranter på barrikaderne. Foto: Ritzau Scanpix

Angriber kendte senatorer

Bezos har ifølge flere amerikanske medier samtidig sat en omfattende kampagne i gang på nettet, hvor han via forskellige profiler argumenterer for, hvor farligt det er for samfundet, hvis de ansatte melder sig ind i en fagforening.

Selv firmaets officielle Twitter-konto bruges til at angribe flere toppolitikere, der støtter arbejdernes sag. Den bedst kendte er Bernie Sanders, som Amazon blandt andet kritiserer for at blande sig i sagen fra Alabama.

Han burde holde sig til at styrke arbejdsforholdene i sin hjemstat Vermount, fremgår det af et tweet.

Også den demokratiske senator Elizabeth Warren bliver angrebet af Amazon, efter hun har foreslået at splitte techgiganter op.

Klar til dansk kamp Hvis Amazon tror, at de kan tage deres dårlige arbejdsforhold med ind i Danmark, så får de et problem. Den danske fagbevægelse er nemlig klar til at give firmaet kamp til stregen og stille krav, lød det allerede i 2018, da Ekstra Bladet tog sagen op.

