Milliardær: Red verden med atomkraft

Microsoft-stifteren Bill Gates tror ikke, at sol og vind er nok til at redde verden

En af verdens rigeste mænd melder sig nu for alvor ind i kampen for klimaet.

Det sker i Bill Gates nye bog ’Sådan undgår vi en klimakatastrofe’, der netop er udkommet på dansk.

Hidtil har Gates og hans kone, Melinda Gates, ellers været bedst kendt for deres kamp mod ulandenes sygdomme, for bedre uddannelse og senest mod coronaen.

Bill Gates kalder sig selv for 'en af de værste klimasyndere'. Men han mener også, at klimaet bliver svært at redde alene ved at spise plantebøffer, køre i elbil og flyve mindre. Der skal mere til. Foto: Jason DeCrow/Ritzau Scanpix

Dyrevenner i oprør over ny lov: Dyrene kan dø af det

Lover sikker atomkraft

Men klimaet har i flere år ligget den amerikanske techmilliardær på sinde.

Således har han allerede investeret en formue i nye teknologi, der kan gøre vores produktion af fødevarer mere bæredygtig. Men også i en ny form for ’grøn’ atomkraft.

- Atomkraft kan laves på en måde, så fortidens fejl ikke bliver gentaget.

- Men jeg må indrømme, at det bliver lige så svært at lave, som det er at overbevise andre om, at vi skal gøre det, siger han i et stort interview med tv-programmet 60minutes.

Gates erkender ganske vist, at grøn energi som sol og vindenergi spiller en rolle. Det er bare ikke nok til at komme i mål, hvis udledningen af drivhusgasser skal gå nul i 2050.

- Hvis vi venter 100 år mere, er det alt for sent. På det tidspunkt vil vores økosystem være så ustabilt, at det bliver meget slemt.

- Også meget hurtigere end på 100 år.

Se også: Nu er Musk rigere end Gates

Mere ambitiøs ens os

Hos Greenpeace i Danmark tager Helene Hagel, der er klima- og miljøpolitisk leder, positivt imod budskaberne fra Bill Gates.

- Det fortjener ros, at han fokuserer så meget på, at vi kommer ned på nul, når vi taler om udledning af drivhusgasser.

- Og ikke at vi bare skal reducere med 80 eller 90 procent. At vi skal gå efter målet på et rundt nul.

- Det er nærmest mere, end danske politikere anerkender, fordi nogle af dem tror, at vi bare kan blive ved med at forurene, så længe vi bare indfanger CO2 igen.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Det er fint nok, at en af verdens rigeste mænd satser på noget nyt. Og hvis bare nogle enkelte af de mange bolde, han sender op, bliver grebet og ender som en teknologi, vi kan bruge, så er det en god ting, lyder det fra Helene Hagel. Pr-foto

Hold fast i grøn energi

Helele Hagel er dog mere forbeholden, når det gælder forslaget om atomkraft som en løsning på klimakrisen.

- Hans læsning af, hvad der er muligt med vedvarende energi som sol og vind er for pessimistisk.

- Alle erfaringer med de energityper har jo vist, at det går markant stærkere, end vi forventede, med at gøre dem mere effektive og billigere at bruge.

Bill Gates opfordrer i øvrigt til, at man politisk satser markant mere på et bæredygtigt landbrug.