Modellen andre måles mod

ANMELDELSE: Surface Laptop 4 er en ok opgradering, men næste gang forventer vi mere

Microsoft har de seneste år fået ganske godt styr på firmaets univers af både hardware og software.

For hvor det aldrig gik særligt godt med mobiltelefoner, er kombinationen af Windows-styresystemet og forskellige udgaver af Surface-computere gået langt bedre.

Modellen findes, som kendere ved, i både en tabletudgave og som en regulær bærbar, der er emnet for dagens test.

Ikke anstrengt sig

Surface Laptop 4 hedder seneste udgave, som jeg har testet de seneste uger. Og hvis man tidligere har haft fingrene i den bærbare, er meget som før.

Det er samme gode byggekvalitet. Samme gode tastatur og fremragende pegefelt. Og ikke mindst samme kedelige og lidt for brede skærmkanter.

Microsoft har med andre ord ikke anstrengt sig synderligt for at ændre hverken formfaktoren eller brugeroplevelsen. Det er på samme tid godt og skidt.

Det gode er, at man fortsat får en ganske hurtig - nu bare lidt hurtigere - bærbar, som de andre på markedet for Windows-computere skal måles op imod. Prisen er ikke urimeligt høj, men heller ikke discount.

Og så er fordelen som med Apples Macbook-serie, at det er samme firma, der har hånden på kogepladen med både hardware og software.

Taber på point

Omvendt trækker det ned, at den amerikanske techgigant ikke rigtigt får flyttet Surface Laptop nogle steder hen. Særligt fordi der ikke er kælet for at gøre designet mere spændende eller ændret interessant på måden, du bruger den trykfølsomme skærm.

Her taber Microsoft klart på point i forhold til konkurrenterne, der både leverer tyndere og mere elegante maskiner, hvor du kan svinge skærmen 360 grader rundt om sig selv. Vi sender en stille bøn mod Seattle om at anstrenge sig mere næste gang.

Puster batteritid op

Surface Laptop 4 er i det hele taget et produkt, der lægger sig på den gyldne mellemvej. Det gælder også batteritiden, som Microsoft puster voldsomt op i sit pr-materiale.

Men du kommer altså ikke tæt på de 20 timers batteritid, som der bliver lovet. Forvent derimod et solidt resultat lidt over 11 timer ved normalt brug.

Det er fint, men altså ikke så godt som det, førnævnte Apple faktisk opnår i sin nye og meget roste M1-Macbook-serie.