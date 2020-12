Mystisk besked: Derfor får du den

Facebook har fjernet flere beskedfunktioner - også på Instagram - for at leve op til skrappere EU-regler

En mystisk besked lander i disse dage hos dem, der bruger beskedfunktionerne på både Facebook og Instagram.

Her kan de læse, at 'nogle funktioner er ikke tilgængelige'. Det bliver dog ikke beskrevet, hvilke funktioner der er væk. Men ifølge The Verge er det blandt andet muligheden for at oprette en afstemning.

Forklaringen på, hvorfor det sker, kan man imidlertid læse videre om i beskeden fra Facebook. Nemlig at deaktiveringen sker for at kunne overholde nye regler i EU.

Truer techgiganter: Ret ind eller betal milliarder

Kommer tilbage

Der er tale om dette direktiv fra EU, som skal give brugerne en bedre beskyttelse mod den massive indsamling og deling af data, som særligt Facebook er berygtet for.

Ifølge The Verge forventer Facebook, at funktionerne meget snart kommer tilbage.

Men det sker altså først, når der er helt styr på, hvilke data der samles sammen. Og ikke mindst hvordan de deles på tværs af Atlanten.

Apple strammer sit datagreb