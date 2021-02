Når lampen er mere end lys

Er det en bordlampe? Er det en skulptur? Er det et avanceret stearinlys?

Sjældent har en gadget sat de små grå på overarbejde, som Dyson Lightcycle Morph-lampen har gjort under min test de seneste uger. For ikke nok med at den dagligt har løst sin opgave som bordlampen, der giver det perfekte lys dagen igennem.

Den har også fået en fast 'rolle' herhjemme som ekstra hyggelys om aftenen, hvor den er foldet sammen og supplerer med det varme og orange lys, de levende lys i rummet også udsender.

Noget helt særligt

Som fornavnet på dagens testobjekt afslører, står det britiske designfirma Dyson bag modellen.

Altså firmaet, der har tjent milliarder på særligt støvsugere, men de seneste år også udviklet en række andre smarte produkter til hjemmet og firmaer med behov for friskere luft, effektiv håndtørring og nu et LED-lys, der smelter teknologi og brugskunst genialt sammen.

Og jo, jeg ved godt, at det er tæt på flovt at blive så begejstret for en lampe. Undskyld. Men Lightcycle Morph-lampen er noget helt særligt.

Når lampen er foldet sammen og holdes tændt, lyses 'stammen' automatisk op af et flot gult skær, du kan ændre på styrken og farvetemperaturen på. Det er både smart og praktisk udført. Foto: Dyson

Nem at samle

Allerede ved udpakningen er det tydeligt, at der er tænkt på alt. Således understøtter kassen arbejdet med at montere den tunge fod. Derfor er det også meget nemt at samle den, hvilket ikke kræver særlige værktøjer udover klør fem.

På samme måde er det let at forstå, hvordan armen på lampen, som holdes magnetisk fast i hvilepositionen, kan hives ud og placeres præcis, hvor du har brug for lyset, når du læser eller arbejder ved computeren.

Det avancerede LED-hoved kan drejes 360 grader rundt om sig selv, ligesom du på to 'touch-felter' i toppen af lampen manuelt regulerer lysstyrken fra særdeles svag til meget skarp. Og farvetemperaturen fra iskold til førnævnte orange lys.

Du tænder og slukker også lampen på en tredje touchknap - alle reagerer hurtigt og præcist, når du rører dem.

Værd at vide Højde: 523 mm Længde: 414 mm Bredde: 200 mm Vægt: 3,5 kilo Lyskilde: LED Levetid: 181.000 timer Farvetemperatur (udfoldet): 2700-6500 Kelvin Farvetemperatur (foldet sammen): 1800-3400 Kelvin Farver: Hvid/Sølv, Sort eller Sort/Messing (kun bordlampen og ikke ude endnu) Strømforbrug (standby): Under 0,5 W Nominelt effekt: 11,2 W Vis mere Luk

Når Lightcycle Morph har hovedrollen som arbejdslys, er den bedst. Lyset er ganske enkelt mesterligt og kan justeres på nøjagtig den måde, du og dine øjne har brug for. Og du skal ikke være nervøs for, at lampen blænder dig. Der er i øvrigt bygget en USB-C-lader ind i bunden, så du kan oplade din tablet eller mobiltelefon, hvis ellers du har det rigtige ladekabel. Foto: Dyson

Sådan betjenes den

Under den slanke arm tæt på det sekskantede lyshoved finder du tre fysiske knapper. En, der får lampen til automatisk at justere sig selv efter det omgivende lys.

En anden kontrollerer den indbyggede bevægelsessensor, der - hvis funktionen er slået til - sikrer, at lampen automatisk slukkes efter fem minutters fravær. Eller tænder når du er tilbage.

Endelig sørger den tredje knap for, at både farvetemperatur og lysstyrke på en mere avanceret måde end med blot lysmåling tilpasser sig, hvor du geografisk er. Og ikke mindst efter hvor gammel du er.

Svigter i hjørnerne

Dyson lover, at LED-pærerne, som lampen er sat sammen af, holder i 60 år. Det er en påstand, vi får svært ved at teste. Foto: Dyson

Har sit eget univers

Der følger således en Dyson-app med, som du kan dele din placering og alder med. Det er også den, du registrerer lampen i, hvis du senere får brug for support.

Med brug af dine data sørger en avanceret algoritme for at skabe det lysmix, der ifølge Dyson passer til netop dig.

Fra appen kan du også udføre alle de funktioner, du manuelt aktiverer direkte på lampen. Hertil kommer en række forudindstillede scener, der ligeledes kontrolleres fra appen. For eksempel kan du blive vækket ved, at lyset langsomt tændes.

Netop den teknologiske side af sagen er et punkt, som andre anmeldere har kritiseret. For hvorfor er appen og dermed lampen ikke koblet op på de smarthjem systemer, som blandt andet Google og Apple står bag, lyder kritikken.

I min bog trækker det imidlertid op, at Dyson har foretaget et klart valg og udviklet sit eget univers til den unikke lampe, der i øvrigt også kan købes i en dyrere gulvmodel.

Personligt bruger jeg nemlig mest af alt appen til at aktivere eller slukke for lampen, når den skal bruges i sammenklappet hyggemode. Sidder jeg ved siden af den, foregår alt manuelt. Og jeg savner på intet tidspunkt at kunne stemmestyre den eller koble den sammen med andet lys i huset.

Appen er simpelt bygget op og nem at koble til lampen. Hvis du ikke gider bruge den, kan du sagtens få glæde af de fleste funktioner ved manuelt at betjene den. Foto: Dyson

Her er dommen

Jeg har med andre ord virkeligt svært ved at finde fejl ved Dyson Lightcycle Morph-lampen.

Jo, den er bestemt dyr, men også pengene værd. Og nej, ikke alle har brug for sådan en lampe.

Men jagter du avanceret og fremtidssikret lys til hjemmet, der både er kønt at kigge på og effektivt lyser op til både pligter og underholdning, er modellen meget svær at komme udenom.