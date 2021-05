Nu er det krig

Er Apple et grådigt monopol, der skal stoppes?

Det spørgsmål er centralt, når en perlerække af Apple-chefer, herunder Tim Cook, tvinges til at svare på flere ubehagelige spørgsmål under den amerikanske retssag, der begynder i eftermiddag dansk tid. Og som ventes at køre de kommende tre uger.

Smidt ud af Apple

Sagen er rejst af firmaet bag kultspillet Fortnite, Epic Games, som siden august sidste år har været udelukket fra Apples appbutik.

Her valgte Epic Games nemlig i protest mod Apple at lade brugerne - med rabat - købe indhold til spillet direkte hos dem og ikke via Apple, der tager op til 30 procent i gebyr for ulejligheden.

Og så var det ellers ud af vagten for Fortnite. For modsat på Googles Android-enheder kan man alene købe apps via Apple, der altid skal have en solid del af de penge, som en app hiver hiver hjem fra kunderne.

Udviklere som Epic Games har med andre ord intet alternativ til Apples gebyrer, hvis det skal være nemt for kunderne at betale.

Der er meget på spil , når Apple og Epic Games, som står bag Fortnite, fra i dag mødes i retten. Foto: Dado Ruvic/Ritzau Scanpix

Dansk kritik: Ansvarlig for svindel

Den politik er unfair og i praksis 'landevejsrøveri', fordi Apple forlanger så høj en procentdel af betalingen, at selv kreditkortselskaber ville skamme sig over det, mener Epic Games.

Omvendt forsvarer Apple sig med, deres appbutik skaffer masser af kunder til udviklerne og giver de selvsamme kunder en høj sikkerhed for, at de kan handle trygt.

Det sidste er imidlertid et argument, som blandt andre den danske udvikler David Heinemeier Hansson mener er faktuelt forkert.

For der findes ikke i nærheden af den sikkerhed i Apples butik, som techgiganten lover og tager penge for, vurderer han i denne analyse fra sidste måned. Derimod er sikkerheden så ringe, at Apple er medansvarlig for svindel, skriver danskeren i sin kritik.

David Heinemeier Hansson er som Epic Games ligeledes en skarp kritiker af Apples 'skat' på apps og via sit firma Basecamp med i organisationen Coalition for App Fairness.

Der venter Tim Cook flere ubehagelige spørgsmål, når han skal vidne i retssagen. For når både han og andre Apple-chefer de kommende dage skal tale under vidneansvar, risikerer de at måtte afsløre detaljer om firmaets forretningsmetoder, der ikke ser godt ud i offentligheden. Foto: Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Kan ændre alt

Den amerikanske retssag begynder i øvrigt ugen efter, at EU på opfordring fra Spotify rejste en konkurrencesag mod Apple for på samme måde at tage urimeligt høje gebyrer, der gør det dyrere for forbrugerne.

'Vores foreløbige konklusion: Apple er i strid med EU's konkurrencelovgivning. Apple Music konkurrer med andre musikstreamingtjenester'.

'Men Apple opkræver høje kommissionsgebyrer fra rivaler i App store, og forbyder dem fra at informere om alternative muligheder for abonnement. Forbrugerne taber', lød det forleden fra konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

Og både retssagen i USA og konkurrencesagen i EU kan da også ændre måden, du får lov til at købe og bruge apps på iPhones og andre Apple-enheder. For hvis kritikerne får ret, tvinges Apple sandsynligvis til skære i både sit tårnhøje gebyr og til at give bedre adgang for konkurrenterne i appbutikken. Noget, som Apple allerede sidste år frivilligt tog hul på ved at gøre det billigere for små udviklere.