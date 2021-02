Ny funktion: Nu skal Twitter koste penge

Twitter vil lancere en 'Super follow'-funktion, der lader brugere tage penge for deres tweets

Går du og drømmer om at få penge for at lufte dine geniale tanker?

Så har Twitter en god nyhed til dig. Det sociale medie arbejder nemlig på en funktion, de kalder 'Super follow'. Ifølge mediet NiemanLab betyder funktionen, at profilerede brugere vil kunne tage penge for deres mest eksklusive tweets.

Ifølge The Guardian kan der, udover almindelige tweets, også være tale om nyhedsbreve, videoer, tilbud osv. Følgerne vil skulle betale et månedligt beløb for få adgang til indholdet.

Twitter offentliggjorde den nye funktion på en præsentation torsdag, hvor det sociale medie også introducerede en funktion, de kalder 'Spaces', der skal være en konkurrent til det nye medie 'Clubhouse', der udelukkende er baseret på lyd. Derudover præsenterede selskabet også en funktion svarende til Facebooks grupper og bedre sikkerhed.

Det amerikanske selskab gav ikke nogen tidshorisont for, hvornår de ivrige tweetere kan begynde at spinde guld på deres guldkorn.

På selvsamme sociale medie er der nu flere brugere, der spekulerer i, hvorvidt især medier og journalister vil lade noget af deres materiale ligge bag en betalingsmur på Twitter.