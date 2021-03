Ny hovedtelefon fra Huawei

Da jeg sidste år testede en model i Huaweis FreeBuds-serie, FreeBuds Pro, fik in-ear-hovedtelefonen skudsmålet 'god lyd, men tvivlsom touchbetjening og app'.

Om det ændrer sig med den nyeste og markant billigere FreeBuds 4i, kan kun en ny test afgøre. Men ifølge den kinesiske producent er der arbejdet på både markant bedre batteritid - op til 10 timer på en opladning - og et lettere design i nyheden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her ses modellen i den anden farve, hvid. Pr-foto

Det mangler der

Prisen er som allerede nævnt skubbet ned på et niveau, der er ganske attraktivt, hvis alle løfterne ellers holder. Nemlig 749 kroner.

For de penge følger der også aktiv støjreduktion med i købet og muligheden for at hurtigoplade hovedtelefonen. Her giver blot 10 minutters opladning ifølge Huawei nu op til fire timers ekstra spilletid.

Du kan desværre ikke styre volumen via touchbetjeningen på hovedtelefonen, men ellers klares de fleste funktioner netop der.

Tjekker din date inden første kys

Du skal også have en Android-telefon for at kunne opdatere softwaren, men det er muligt at bruge hovedtelefonen på alle Bluetooth-enheder, der understøtter lydafspilning.

Skal du have den fulde glæde af FreeBuds 4i, kræver det dog en Huawei-telefon. Det er samme 'trick', som blandt andet Apple og Samsung også bruger for at låse brugerne inde i deres økosystem.

Modellen sættes til salg herhjemme fra 5. april.